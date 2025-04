Így változtatna az árrésstop kiterjesztése a háztartások helyzetén – van, ami egyben családtámogatási intézkedés is

Az élelmiszerek után, egyéb termékekre is szeretné a kormány kiterjeszteni az árrésstopot, erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is beszélt vasárnap közösségi oldalán, ahol felsorolt több terméket is, mely olcsóbb lehet. „Ezen árucikkeket a KSH két termékcsoportba, a mosó- és tisztítószerek, illetve testápolási cikkek alá sorolja be a fogyasztói kosáron belül” – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

Az árrésstopot kiterjesztik a nem élelmiszer termékekre is / Fotó: Török János

Ami a konkrét termékeket illeti, a miniszter szerint a mindennapokban felhasznált árucikkekről, például

a mosószerről,

mosogatószerről,

tusfürdőről,

babaápolási termékekről és pelenkáról

is lehet beszélni. A miniszter tájékoztatása szerint nemcsak a termékkört bővítik, hanem az érintett boltokét is. Ezek pedig a drogériaüzletek, ilyen például a DM, a Müller és a Rossmann.

Az árrésstop célja itt a piaci erőfölénnyel való visszaélés letörése lehet

Molnár Dániel hozzátette: az ilyen típusú termékek együttes súlya a fogyasztáson belül nagyságrendileg 2,5 százalék. Felhívta a figyelmet, hogy e termékcsoportok az infláció év eleji alakulásában nem játszottak jelentős szerepet, előbbi kategóriában a márciusi adatok alapján éves alapon 0,4 százalékkal még csökkent is az átlagos árszint, de a testápolási cikkek esetében is csupán 2,6 százalékos áremelkedést regisztrált a KSH.

Kiemelte, hogy a kormányzati cél tehát itt elsődlegesen nem az infláció letörése, a kiemelt termékek esetében nem beszélhetünk kiugró, a költségekkel nem indokolható áremelésekről az elmúlt időszakban, hanem sokkal inkább a piaci erőfölénnyel való visszaélés letöréséről, amely a magas alkalmazott árrésben jelenhetett meg.

Az alacsonyabb árszint pedig javítaná a háztartások helyzetét

– jegyezte meg az elemző. A pelenka kivételével, amely árának mérséklése családtámogatási intézkedés is, jellemzően olyan alapvetőnek tekinthető termékekről beszélhetünk, amelyeket a fogyasztók nem rendszeresen, hanem sokszor csak néhány havonta vásárolnak, miközben polcidejük is rendkívül hosszú. Ez pedig lehetőséget ad a kereskedőknek a magasabb árrés alkalmazására – mivel vásárlásuk nem elkerülhető – vagy akár a korábban beszerzett jelentős készletek árának fokozatos emelésére a kereslet alakulása függvényében.