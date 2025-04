Megnyílt az Auchan GO, a népszerű kiskereskedelmi lánc első okosboltja – fotók

Megnyitotta első okosboltját az Auchan áruházlánc. A Bikás parknál nyílt egység az Auchan GO nevet viseli, a vásárlás pedig teljesen egyedül, személyzet nélkül és digitális fizetési rendszerrel történik. Az új kiskereskedelmi egységet szerkesztőségünk is bejárta.

A Bikás parkban nyílt meg Magyarország első Auchan GO üzlete / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyarországon egyedülálló megoldás

Az okosbolt a tengerentúlon és Nyugat-Európában már létező és egyre népszerűbbé váló megoldás, hazánkban azonban eddig nem találkozhattak hasonlóval a vásárlók. Ám mostantól Budapesten már bárki kipróbálhatja, a XI. kerületi Bártfai utca és Vahot utca sarkán ugyanis csütörtökön hivatalosan megnyílt az első ilyen üzlet.

Az Auchan GO 18 négyzetméteres, könnyűszerkezetes kivitelben készült egység, amelyet szinte bárhol fel lehetne állítani. Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy ez lett az áruházláncuk legkisebb kereskedelmi egysége, a legnagyobb boltjuk, a 15 ezer négyzetméteres Dunakeszi Auchan területe 833-szor nagyobb.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A cégvezető kiemelte, hogy a bolt éjjel-nappal nyitva van, így remekül kiszolgálja a környező lakótelepet. A kínálatában 420 termék szerepel, köztük alapvető élelmiszerek (például tejtermékek, sajtok, húsfélék), üdítőitalok, rágcsálnivalók, fagylaltok, mirelitpizza, édességek, energiaitalok. Alkoholt nem lehet kapni a boltban, csak alkoholmentes sör szerepel a választékban.

Kaphatók a boltban olyan termékek is, amelyek az árrésstop hatálya alá esnek, ezt fel is tüntették a belépéskor.

A boltot mesterségesintelligencia-alapú kamerarendszer figyeli, és súlyérzékelős polcrendszerrel van beszerelve. A kamera képét az országos központban figyelik, aminek nemcsak biztonsági okai vannak, azért szükséges, mert így az esetleges egészségügyi vészhelyzetek (például rosszullét) esetén is gyorsan be tudnak avatkozni. A boltot és az árukészletet az albertfalvai Auchan munkatársai figyelik, ők felelnek a készlet pótlásáért is.

Szakács Tibor, a fejlesztés technikai oldaláért felelős Kende Retail Operation ügyvezető igazgatója elmondta, hogy ez a fajta innováció a kereskedői és vásárlói igényekhez történő alkalmazkodás része. Ismertette, hogy a külföldi tapasztalatok szerint az átlagos vásárlási idő az ilyen boltokban fél perc és másfél perc között van, tehát jóval rövidebb, mint a hagyományos üzletekben.