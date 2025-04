Viszik a használt autókat, mintha ingyen adnák, szinte felrobbant a piac

Minden eddiginél több, 84 504 autó cserélt gazdát márciusban a használt személygépkocsik piacán, 13 százalékkal több, mint egy évvel korábban – közölte a JóAutók.hu kedden a DataHouse előzetes adatai alapján.

Rekordot hozott a március a használt autók piacán / Fotó: Németh András Péter

Noha az elmúlt 12 hónapban már többször is megközelítette a havi forgalom a 80 ezres szintet, most először meg is haladta, nem is kevéssel. A JóAutók.hu vezérigazgatója, Halász Bertalan úgy véli, hogy a kiugró márciusi adat mögött több hatás is meghúzódik. Ezek között van az elmúlt években elmaradt vásárlások és a reálbérek növekedése. Az autóállomány folyamatos növekedése is abba az irányba hat hosszú távon, hogy

a következő időszakokban egyre gyakrabban haladja meg a havi forgalom a 80 ezres szintet.

Az első negyedévben 238 100 személyautó cserélt gazdát a használtautó-piacon, ami 6,4 százalékos éves növekedés. Ugyanebben az időszakban az importált használt autók száma éves viszonylatban 3,7 százalékkal, 32 800 darabra emelkedett.

A teljes forgalom 49 százalékát hat márka adta az év első három hónapjában. A legnépszerűbbnek az Opel bizonyult 10,3 százalékos piaci részesedéssel, utána a Volkswagen (10,2 százalék) és Suzuki (8,2 százalék) következett.