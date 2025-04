Így reagáltak a bankok a díjcsökkentésre: van, ahol évek óta nem volt emelés

Miután a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megállapodott a banki díjak csökkentéséről, megszólaltak a pénzintézetek is az egyezségről. A bankok azt vállalták egyebek között, hogy ingyenessé teszik az alapszámlákat mindaddig, amíg az infláció 4 százalék alá nem csökken három egymást követő hónapban, valamint azt is, hogy értesítik ügyfeleiket, ha olcsóbban bankolhatnának. Emellett a bankok ügyfél-tájékoztató kampányt is indítanak, valamint a jegybanki díjcsomag-kalkulátorral segítik a legkedvezőbb számlacsomag kiválasztását honlapjukon, és az online számlaváltást is lehetővé teszik.

A készpénzfelvétel díja is kedvezményes vagy ingyenes több banknál / Fotó: Northfoto

Az OTP-nek milliárdokba kerül a díjcsökkentés

Az OTP Bank keddi közleménye szerint a pénzintézet vállalta, hogy kész ellensúlyozni a jogszerűen alkalmazott, és 2025. március 1-jén bevezetett lakossági bankszámlákra, bankkártyákra és elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozó inflációs díjemelést. Ennek keretében az OTP meghosszabbít több milliárd forint értékű kedvezményt, és

összesen csaknem kétmilliárd forint értékben csökkenti a lakossági ügyfelei költségeit 2025. május 1. és 2026. április 30. között.

Tehát a bank visszatér a 2025. év eleji díjakhoz.

Ez a gyakorlatban az OTP Bank fizikailag kibocsátott lakossági forint bankkártyák éves díjának 700 forintos csökkentését jelenti, míg aki nem rendelkezik ilyen kártyával, az egyszeri jóváírásban részesül. A Bázis számlához továbbra is elérhető a 100 ezer forintig ingyenes e-utalás, a készpénzfelvétel a törvény által biztosított, kétszeres ingyenes alkalmon túl is kedvezményes marad, ahogy az OTP Csoport külföldön nyolc országban több mint 2500 OTP csoporttagi ATM-ből is ingyenes készpénzfelvételt kínál.

A Gránit Bank hosszú évek óta nem emelt árat egyes csomagjainál

A Gránit Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy náluk olyan számlacsomag is van, amelynek tizenkét éve nem emelkedett a díja az elektronikus tranzakcióknál. Ez a 2013-ban bevezetett Bajnok Plusz számlacsomag, amely díjmentes elektronikus forintátutalást kínál, de az eurós utalások is ingyen vannak, ha azok címzett bankja valamelyik EGT-tagállamban van. A csomagnak havi négy díjmentes készpénzfelvétel is része. Nem változik a Gránit egy másik csomagjának az ára sem, hiszen a Digitális Plusz is 2020 óta ugyanazon az áron érhető el, és szintén korlátlan forint- és euróutalást kínál, azonban ebben a csomagban csak havi két ingyenes készpénzfelvétel van.