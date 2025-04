A bankok milliárdokat hagynak a családoknál 2026 júniusáig

A Gránit Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy náluk olyan számlacsomag is van, melynek tizenkét éve nem emelkedett a díja az elektronikus tranzakcióknál. Ez a 2013-ban bevezetett Bajnok Plusz számlacsomag, mely díjmentes elektronikus forintátutalást kínál, de az eurós utalások is ingyen vannak, ha azok címzett bankja valamelyik EGT-tagállamban van. A csomagnak havi négy díjmentes készpénzfelvétel is része. Nem változik a Gránit egy másik csomagjának az ára sem, hiszen a Digitális Plusz is 2020 óta ugyanazon az áron érhető el, és szintén korlátlan forint- és euróutalást kínál, azonban ebben a csomagban csak havi két ingyenes készpénzfelvétel van.