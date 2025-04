M9: életjelet adott magáról a leghosszabb magyar autópálya - megerősítették, hol fut a nyomvonal két nagyváros között

A napokban Horváth István, Szekszárd és térségének országgyűlési képviselője, Csibi Krisztina, Bonyhád és Dombóvár térségének országgyűlési képviselője, valamint Somogy vármegyéből Gelencsér Attila, Baranyából pedig Hargitai János egyeztetett az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) az m9-es autóútról.

Az M9-es beruházásról egyeztettek / Fotó: AutópályaMatrica.hu

Ezen megerősítették, hogy az új szakasz nyomvonalának

Kaposvár és Szekszárd között kell majd húzódnia,

azzal a kiegészítéssel, hogy az út mellett kerékpárút is épül.

M9: életjelet adott magáról a leghosszabb magyar autópálya

A Bama.hu idézi Hargita Jánost, aki a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. "Egy szűkebb egyeztetés kezdeményezője voltam, ez a Szekszárd-Bonyhád-Dombóvár-Kaposvár közlekedési útvonal újragondolását célozta. Körzetem északi része, Mágocs és Szászvár térségének közlekedési feltételeit kívánom javítani ezzel a kezdeményezéssel. Eredményesen egyeztettünk az érintett képviselőtársaimmal, valamint Ágh Péter, Nagy Bálint államtitkár urakkal és Pántya József helyettes államtitkár úrral. Részletekkel ebben a fontos kérdésben majd újra jövök. Izgalmas feladat ennek a célnak az el (vagy újra) indítása" – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Ahogy arról aVilággazdaság korábban beszámolt, az M9-es autópálya megépítése régi terv, 2001 óta ismert a koncepció. Ha teljes egészében elkészülne, nagyjából 300 kilométer hosszúságot érne el. Ezzel ez az autópálya lenne a leghosszabb tranzitútvonal Magyarországon.

Célja a jelenlegi sugaras gyorsforgalmi úthálózat összekötése. A vonatkozó Wikipédia-szócikk szerint az M9-es autóút a Budapest-központú, sugaras gyorsforgalmi úthálózat oldására építendő, gyűrű irányú úthálózati elem. Útvonalát azonban csak mintegy iránymutatásként jelölték ki, végleges nyomvonala még egyeztetés tárgyát képezi. Az M9-est a vidék körútjának is nevezik, az országot nyugatról keleti irányba átszelve

Debrecen,

Békéscsaba,

Szeged,

Pécs,

Kaposvár,

Nagykanizsa,

Zalaegerszeg,

Körmend,

Szombathely,

és Kőszeg

várost kötné össze. Hogy mikorra, az jelenleg megválaszolhatatlan kérdés, már csak azért is, mert eddig a pályából összesen 20 kilométernyi szakasz (az is csak kétszer egy sávon) készült el. Ugyanakkor jócskán be lehet számolni olyan autópályákról is, amelyek már elkészültek, ilyen például az M44-es is, mely már átadásra vár.