Terjeszkedés Hondurastól Barcelonáig – így gondolkodik globálisan a BioTechUSA cégcsoport

Közzétette éves jelentését a BioTechUSA cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben. Ennek kapcsán beszélgettünk Lévai Bálint vezérigazgatóval és társtulajdonossal.

Lévai Bálint, a BioTechUSA vezérigazgatója és társtulajdonosa / Fotó: BioTechUSA

A cégcsoport nevében benne van, hogy USA. Van realitása, hogy terjeszkedjenek az Egyesült Államokban?

Az amerikai étrendkiegészítő-piac az egyik legkompetitívebb és legnagyobb a világon. Azonban nem tervezzük azonnal a belépést, mivel úgy látjuk, hogy az európai és más globális piacokon még könnyebben tudunk előre haladni, mert kisebb beruházásokat igényelnek. Az amerikait emiatt egyelőre parkolópályára tettük. Amikor elérjük azokat a szinteket más piacokon, melyeket kitűztünk, akkor lehet az Egyesült Államok a következő kihívás.

Hogyan választják ki a piacokat, ahol terjeszkednek?

Gyakorlatilag minden piacon jelen vagyunk Ausztráliától kezdve Hondurasig. Mivel az amerikai rendkívül érett, a többi piacra való belépéskor a stratégiánk az, hogy helyi kirendeltségeket és csapatokat hozunk létre. Az időeltolódást és a piaci sajátosságokat is figyelembe kell venni. Az európai és egyéb nemzetközi piacokon jelenleg több lehetőség is van, és ott érdemes inkább az előrehaladással foglalkozni. Magyarországon pedig elértük azt a méretet, hogy a további érdemi növekedésünk elsősorban az árbevétel 80 százalékát jelentő exporttevékenység eredményességén múljon, ezért erre fókuszálunk. A terjeszkedésünk tavaly is tovább folytatódott, öt új országban:

Egyiptomban,

Hondurasban,

Curacaóban,

Kambodzsában

és Üzbegisztánban

is megjelentünk. Az is jó hír, hogy a spanyol, francia, szlovák, román, izraeli és lengyel piacokon két számjegyű növekményt ért el cégcsoportunk.

A BioTechUSA cégcsoport világklasszisokkal is együttműködik

Tavaly ősszel elkezdték a sportszponzorációt a világ egyik legnépszerűbb futballcsapatával. Hogyan alakult eddig az együttműködés?

Cégcsoportunk régóta jelen van a hazai és az FC Barcelonával immáron a nemzetközi élsportban is. Magyarországon például olyan sportcsapatokkal működik együtt, mint az Újpest FC, a Falco KC Szombathely, a Paksi FC vagy az OSC Újbuda vízilabdacsapata. Mindezek mellett partnerei vagyunk olyan szakszövetségeknek is, mint a Magyar Birkózók Szövetsége vagy a Magyar Paralimpiai Bizottság. Az FC Barcelonával történő együttműködés pedig rendkívül jól alakul, és a Barcelonával való kapcsolattartás is szoros. Ennek eredményeként erős partnerség alakult ki, sokat segítünk egymásnak. Az, hogy a Barcelona szakemberei meglátogatták a szadai gyárat és megismerkedtek a termékeinkkel, mindenképpen megerősítette a bizalmat, és bebizonyosodott, hogy amit ígértünk, az valóság.