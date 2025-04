Rákaptak a borra a magyar fiatalok – mégpedig főleg a hazaira

Alkoholmentes borok: sokan eretnekségnek tartják, de a borászoknak mentőöv lehet

Új, a fiatalabb fogyasztók igényeihez jobban illeszkedő borokkal állt elő a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézete. A borászok által is támogatott termékfejlesztés eredményeként már csökkentett alkoholtartalmú és alkoholmentes borok, valamint a vegán életmódot követők számára is iható italok is készülnek.