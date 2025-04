Húsvéti receptek: Borbás Marcsi elárulta, mi az ünnepi menü nála

Húsvétkor az étel hirtelen vallási kérdéssé válik. Nemcsak a sonka meg a tojás szimbolikájáról van szó, hanem arról az évről évre visszatérő érzésről is, hogy jól kell csinálni. Hogy a kalács ne morzsálódjon, a tojás ne repedjen meg főzés közben, és ha már ünnep, hát legyen valami különleges is – mert a hagyomány ezt kívánja, vagy legalább a család. Nem csoda, hogy évről évre sokan nyúlnak Borbás Marcsi receptjeihez, aki a Gasztroangyal című műsorban már korábban is a hazai hagyományok nyomába eredt – írja a Mindmegette.

Marcsinál a nagypéntek húsmentes, mégis gazdag ízekkel teli: csíkmadarasi krumplilevessel kezdődik, amit palacsinta követ – nem akármilyen, hanem habos tésztájú, „csúsztatott” változat, narancslével és mákkal töltve. Húsvétvasárnap viszont jöhet a nehéztüzérség:

báránycsülök,

vagy aki azt nem szereti, annak mézes-mustáros sertés, tejszínes rakott burgonyával,

a végén pedig desszert – mézes krémes, ahogy sokaknál.

A húsvéti étkezések köré sokkal több elvárás épült az elmúlt években, mint amennyi valódi hagyomány. A piros tojás, a sonka, a kalács, a bárányhús mind komoly szimbolikus jelentéssel bírnak, de nem attól lesz teljes az ünnep, hogy minden egyes elem szerepel az asztalon. A templomba vitt kosarak tartalma, az ételszentelés, a feltámadási liturgia – ezek mind szép hagyományok, de nem versenyszámok.

A piros tojás Krisztus vérére emlékeztet – legalábbis a régi történetek szerint. A hímes tojások mintái, a kalács fonata, a bor és a sonka mind egy-egy régi jelentés lenyomatai, amelyek összekötik az ünnepet a vallással, a családi hagyományokkal, vagy épp a gyerekkori emlékekkel. Van, akinek ez egy bensőséges szertartás, másnak csak egy hosszú bevásárlólista. A húsvéti menü összeállhat egy klasszikus receptsor szerint – mint Borbás Marcsi báránycsülkös ajánlása –, de akkor is teljes, ha egyszerűbb ételek kerülnek az asztalra. Nem az számít, hányféle technikával díszített tojás vár a tányér mellett, vagy hogy házi-e a sütemény. Az ünnep nem az ételek összetettségében, hanem a közös étkezés csendjében mutatja meg magát.