Ezért üzente Orbán Viktor, hogy Ukrajna a mély kérdés, a vámháború taktika

A vámháború taktikai kérdés, miközben Ukrajna európai uniós tagsága „az itt marad velünk, hosszú évekig napirenden lesz, és ha nem tudjuk megvédeni tőle magunkat, akkor velünk marad a következő évtizedekben is, és tönkretesz bennünket” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban péntek reggel. A kormányfő úgy vélekedett: fontos, hogy Magyarországon e meghatározó kérdésben mindenki elmondhatja a véleményét. Így volt ez a migráció és a gyermekvédelem kérdésében is, most pedig itt a harmadik nagy kérdés, amely úgy hangzik: felveszik-e Ukrajnát az Európai Unióba. Megnéztük, hogy mely ágazatok sínylenék meg a legjobban, ha megtörténne a csatlakozás.

Ukrajna csatlakozása sokat árthat a gazdaságunknak / Fotó: Hans Lucas via AFP

Már eddig is sokba került, még többet vinne el a csatlakozás

Az orosz–ukrán háború első három évében Magyarországot mintegy 9100 milliárd forint költség sújtotta, ami családonként több mint kétmillió forintos kiadást jelentett. Ukrajna gyorsított csatlakozása esetén a terhek tovább növekednének, a közvetlen költségek megközelítenék az évi kétezermilliárd forintot, ami háztartásonként csaknem félmillió forintra rúgna. A további, nehezen számszerűsíthető közvetett költségek várhatóan még nagyobbak lennének – írta elemzésében a Századvég.

Az ukrajnai háború eddigi költségei Magyarország számára: gáz, állampapír, szankciók

A három fő terület, amelyen keresztül pénzügyi értelemben hatalmas csapásokat szenvedett el az ország:

Megdrágult a behozott gáz: ezen „háborús felárként” 6386,3 milliárd forint többletkiadás keletkezett a magyar gazdaságban.

A kutatók az átlag körüli futamidejű magyar állampapírokat vizsgálva arra jutottak, hogy az ötéves papírok hozama 2 százalék körüli szintről 4-6 százalék fölé emelkedett, ami az országnak többletköltséget okoz: az új finanszírozás bevonása 1968,9 milliárd forinttal lett drágább.

A háború miatt röpködtek a szankciók, amit az Európai Unió az oroszokra kivetett, arra Moszkvából válaszok érkeztek. Ez megnyeste a magyar exportot: a magyar cégek a háború három éve alatt összesen 695,8 milliárd forinttal kevesebb terméket adtak el az orosz piacon.

Riadót fújt az agrárminiszter is

Ha Ukrajna európai uniós csatlakozása megvalósulna, a támogatásokat elvinné az ukrán mezőgazdaság, az európai agráriumnak gyakorlatilag semmi nem maradna – jelentette ki Nagy István agrárminiszter Brüsszelben. Nagy István a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését követően magyar újságíróknak elmondta: a közös agrárpolitika (KAP), a mezőgazdaság jövőjéről szóló tárgyalást nagymértékben beárnyékolta „Ukrajna európai uniós csatlakozásának a réme”.

Ukrajnát csak alapos felkészülés és alapos hatásvizsgálat után lehet felvenni az Európai Unióba azért, hogy ne jelentsen veszélyt a tagállamok mezőgazdaságának. A magyar kormány szerint az ukrán csatlakozás egyik legnagyobb vesztese a mezőgazdaság lenne

– szögezte le az agrárminiszter.