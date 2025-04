A Tisza Pártnak az egészségügy beáldozása is belefér – mutatjuk kiknek a kárára

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előtt az egyik legnagyobb vesztese a kialakult helyzetnek. Az intézmény csaknem 8,1 milliárd forintnyi fejlesztési forrástól esett el, amelyből megújult volna többek között az onkológiai részleg és a szakrendelő is. Emellett a tiszafüredi mentőállomás felújítása, valamint egy új törökszentmiklósi mentőállomás megépítése is az elmaradt beruházások közé tartozik – számolt be a szoljon.hu



Heves vármegyében:

A heol írása szerint a listán az egri kórház és a hatvani állomás szerepel. Az 5350 négyzetméteres rendelőintézetre 4,5 milliárd forintot szántak, és ebben eszközbeszerzés is szerepelt. A rendelőintézet a városban és a környéki kistelepülésen élőket egyaránt ellátja. A megkérdezettek közül többen is felháborodásukat fejezték ki, amiért a felújítási terv elé akadály gördült.



Győr-Moson-Sopron vármegyében:

A kisalfold.hu összefoglalója szerint 6 milliárd forintnál is több uniós forrástól esett el a Szent Imre úti rendelőintézet: összesen 2136 négyzetméterét újították volna fel és 1065 új eszközt vásároltak volna.

Tolna vármegyében:

Szekszárdon egy teljesen új rendelőintézet épült volna fel, 21,5 milliárd forint értékben – közölte a teol.hu. Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere úgy reagált: vérlázító, hogy Magyar Péter és Kollár Kinga a saját politikai hasznukért hajlandóak a magyar emberek kárára cselekedni. Felháborító, hogy ők azt gondolják: a Tisza Pártnak az a jó, ami a magyaroknak rossz.

Somogy vármegyében:

Somogyban kettő kórházfejlesztést is halasztani kell az uniós források hiánya miatt – írja a sonline.hu. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban egy 936 négyzetméterre kiterjedő beruházás késik, 975 millió forint értékben és 21 beszerzésre váró eszközt nem tudtak üzembe helyzeni. A Siófoki Kórház és Rendelőintézetben a tüdőgondozó 2 épületét kellene felújítani, összesen 2102 négyzetméteren 1 milliárd 776 millió forint értékben. Összesen 957 orvosi eszközt és berendezést kellene beszerezni uniós forrásból.

Somogyban négy mentőállomás is felújítás előtt áll:

a böhönyein 271 négyzetméteren,

a csurgóin 189 négyzetméteren,

a marcaliban 486 négyzetméteren,

a siófokin 432 négyzetméteren lenne szükség felújításra.

Az elmaradt beruházások értéke országosan 7 milliárd forintot tesz ki.