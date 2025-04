Még mindig nem talált ki a gödörből a magyar építőipar

A lakáspiac élénkülését mutatja egyrészről a lakáscélú hitelek volumenének dinamikus emelkedése, de a lakástranzakciók száma is tovább nőtt az év elején, amelynek hatásai az építőiparban is lecsapódnak majd. Az építőipari kereslet élénkülése pedig a feldolgozóipar fellendülését is segítheti az alapanyaggyártáson keresztül.

A kulcskérdés továbbra is a vállalati szektor beruházási hajlandósága lesz, a külpiacokkal kapcsolatos bizonytalanság, főleg most a vámháború nyomán, továbbra is inkább óvatosságra intheti a szereplőket – magyarázta Molnár Dániel.