Megnyílt az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum és a BÁV ART közös kiállítása, amelynek különlegessége, hogy nemcsak három évszázad éremművészetét, hanem az érmek előállításához szükséges eszközöket, az úgynevezett verőtöveket is bemutatja. A világviszonylatban is páratlan, 25 ezer darabos gyűjtemény történelmi, technika- és kultúrtörténeti, illetve numizmatikai szempontból is felbecsülhetetlen kincs – legszebb darabjai május 25-ig láthatók.

Éremművészet: soha nem látott magángyűjteményt mutattak be Magyarországon – az egész világon nincs párja / Fotó: BÁV

A Reprezentáció és technológia – Három évszázad éremművészetének titkai című időszaki kiállításán a látogatók közelről ismerkedhetnek meg a magyar éremverés 300 éves történetének legteljesebb és legjelentősebb gyűjteményével a Magyar Nemzeti Múzeum kupolatermében és a Múzeumkertben. „A BÁV Art kezelésében álló, több mint 25 ezer darabos verőszerszám-kollekció, mérete alapján, alighanem egyedülálló a világon. Az állomány előállítási értéke 25 milliárd forintra tehető, de eszmei értéke, a történelmi, ipartörténeti és kulturális aspektusokkal együtt felbecsülhetetlen” – nyitotta meg a kiállítást dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Ha egy aukción most kalapács alá kerülne egy-egy több száz éves, különleges verőtő, akár a 10 millió forintos licitig is eljuthatna

– emelte ki a hivatalos nyitóbeszédében Nagy Elek, a BÁV Zrt. Igazgatóságának tagja.

A nemzetközi műtárgypiacon mintegy tíz éve került kalapács alá egy 16. századi darab, amelyért több mint 20 ezer svájci frankot fizettek; egy bizánci verőtő közel 16 ezer euróért, míg három 17. századi éremverő szerszám együtt 20 ezereuróért kelt el. Nagy Elek beszédében egy ritka hazai példát is kiemelt: 2015. 05. 16-án 11 500 euróért talált új gazdára egy 1547-es I. Ferdinánd-dénár előlapi verőtöve. „Tíz éve nem került kereskedelmi forgalomba hasonló műtárgy a magyar piacon, ez csak tovább növeli a BÁV kezelésesben álló gyűjtemény ritkaságát és értékét. A tulajdonos nem szeretné feldarabolni a kollekciót, épp ellenkezőleg, elkötelezett az egyedülálló gyűjtemény egyben tartása mellett” – tette hozzá Nagy Elek.