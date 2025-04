Trump egyszer csak megkérdezte Orbán Viktortól, mikor fog kilépni Magyarország az EU-ból: a miniszterelnök meglepő választ adott az amerikai elnöknek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette az Európai Parlamentben, hogy 2030-ig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának – erről is beszélt Orbán Viktor szerdán kora este Pilisvörösváron. A magyar miniszterelnök váratlanul jelent meg a budapesti agglomerációs településen egy fórumon, amelyet eredetileg Menczer Tamás és Szijjártó Péter tartott. A kormányfő nem csak a Voks2025 néven futó véleménynyilvánító szavazásra tért ki, hanem hosszan taglalta az EU-kilépés eshetőségét is és ennek kapcsán egy meglepő történetet is megosztott.

EU-kilépés: Trump nekiszegezte Orbánnak, mikor lép már ki Magyarország / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

De először is arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna uniós felvétele és uniós tagsága öt éven belül bekövetkezhet, vagyis itt kopogtat az ajtón. Akkor pedig az uniós pénzeknek kampó, nem lesz milyen forrásokat hazahozni, mert az Ukrajnába folyik majd.

Reméli, hogy senki nem kételkedik benne, hogy az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló szavazás nélkül is megállna Brüsszelben a szembeszélben, de az ukrán tagság kicselezése, megakadályozása miatt most egy olyan rohamra készül az Európai Unió, ami még „a tapasztalt és kellő tőkesúllyal is rendelkező harcosokat is hanyatt tudja lökni”.

Ha nincs a magyar közvéleménynek meghatározó többsége az ukrán uniós tagsággal szemben, akkor nem biztos, hogy csak kormányzati erőből meg tudjuk védeni Magyarország érdekeit. Önök nélkül nem fog menni – szögezte le. Nem mondja azt, hogy esetleg 20–40 év múlva nem alakulhatnak úgy a dolgok, hogy Ukrajna képes teljesíteni a belépés feltételeit úgy, hogy közben nem rombolja le a magyar gazdaságot, de ez nincs belátható, mondjuk 15 éves időtávon belül, ez egészen biztos.

Rámutatott, hogy egy országot alapesetben csak akkor lehet felvenni az Európai Unióba, ha pontosan ismertek a paraméterei. Mekkora ma Ukrajna és mennyien lakják? Ezt senki nem tudja, pedig ez alapján számolják ki a pénzügyi támogatásokat. Éppen ezért Ukrajna óriási kockázatot jelent függetlenül attól, mit gondolunk az ukránokról,

hiszen egy megtámadott ország,

háborúban álló, sokat szenvedett nép,

amely hősiesen harcol.

De azt sehol nem tanítják, hogy úgy segítsünk nekik, hogy közben tönkre tesszük saját magunkat.