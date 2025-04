A kereskedők jó előre lefoglalták az állami gáztárolókat

Kicsit még várni kell a betárolásra

A ciklus végéhez közeledve megkezdődött a felkészülés a betárolásra, de a tényleges betárolásra vélhetőleg még várni kell kicsit az ügyfelek elvárásai és az időjárás-előrejelzés okán. Az MFGT tárolói együtt átlagosan mintegy 20 százalékos töltöttséggel zárták a tárolói évet. Az MFGT közlését számszerűsítik a hivatalos uniós adatok, amelyek szerint április 8-án 0,21 százalékkal még apadtak a társaság készletei, és 21,46 százalékos töltöttséget mutattak. A másik hazai tárolótársaság, a Hexum tárolójában lévő gáz aznap 0,11 százalékkal apadt, de így is még 74,06 százalékon állt. A magas arányt az magyarázza, hogy a Hexum őrzi Magyarország biztonsági gázkészletét. Március 15-én (a MEKH havonta egyszer frissített diagramja szerint) 2,4 milliárd betárolt gáz volt a hazai tárolókban.

Csütörtök délutáni állapot szerint három határon át érkezett földgáz Magyarországra, hármon keresztül távozott. A Szerbia felőli volt a legnagyobb behozatal, ez esetben orosz eredetű importról illetve tranzitról volt szó. Az oroszhoz képest kisebb mennyiség jött be Ausztria és Horvátország felől. A kiszállítás legnagyobb tétele Szlovákiába és Ukrajnába távozott, amelyet Románia követett. Az FGSZ Zrt. által közölt ukrán adat azonban csak egyenleg, vagyis lehet, hogy keleti szomszédunktól is érkezik gáz, az ottani tárolókból, amelyeket európai megbízók is használnak.