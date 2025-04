Elemzők a GDP-ről: a második negyedévben már van esély a szépítésre

Negatív meglepetést okozott a GDP-adat – kommentálta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentését Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője. Emlékeztetett arra, hogy amíg az elemzői konszenzus előzetesen kismértékű bővülést jelzett, addig az előzetes adatok szerint mind negyedéves, mind éves alapon csökkent a gazdasági teljesítmény, 0,2, illetve 0,4 százalékkal a kiigazított adatok szerint.

Nem jó adatokat közölt a KSH: 0,4 százalékkal csökkent a GDP / Fotó: AFP

A vámháború is lassította a magyar gazdaságot

A külső kereslet gyengélkedése – a német gazdaság strukturális és versenyképességi problémái, illetve a vámháború okozta bizonytalanság nyomán – erősen befolyásolja a döntő részben exportra termelő hazai ipart, ami a gyengébb kivitelen keresztül lassítja a növekedést. A közgazdász felhívta a figyelmet, hogy a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság a vállalatokat is óvatosságra ösztönzi, ami a beruházási hajlandóságot is visszaveti, ez a vállalati hitelezési adatokban is visszatükröződik.

A mostani GDP-adat arra utal, hogy a beruházásokban az idei első negyedévben sem jöhetett még el a fordulat.

Az elmúlt időszakban a fogyasztás tudta ellensúlyozni a külső kereslet alakulásából következő negatív hatásokat. Ennek támaszát a dinamikus reálbér-emelkedés nyomán javuló jövedelmi helyzet jelentette, ugyanakkor a háztartások körében az óvatossági motívum is fennmaradt. Kiemelte: a szolgáltatások pozitív hozzájárulása arra utal, hogy a fogyasztás támogató szerepe az első negyedévben is megmaradt. Az év eleji, vártnál magasabb infláció azonban negatív hatással lehetett a fogyasztási hajlandóságra, ami lassíthatta a dinamikát, hozzájárulva a vártnál gyengébb év eleji teljesítményhez.

Előretekintve továbbra sem csökken a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság. A külpiaci kereslet továbbra is gyenge, nem látni a fordulat jeleit a legfontosabb külpiacunkon, a német gazdaságban, jelentős részben a vámháború okán.

Fordulatra a kivitelt és az ipari termelést illetően a második fél évtől számít az elemző, ugyanis ekkorra várhatóan a kereskedelmi feszültségek is enyhülnek majd a megállapodások nyomán, míg év vége felé a zajló nagyberuházások is fokozatosan termőre fordulnak.

Ez várhatóan a beruházások esetében is fordulatot generál majd, itt viszont már korábban, akár a második negyedévben is növekedés jöhet a Demján Sándor Program év eleji elindítása nyomán. Ám még ezzel együtt is a fogyasztás lehet a növekedés fő motorja. A februári csúcshoz képest az infláció már érdemben lassult, ami a következő hónapokban folytatódhat, miközben a reálbérek tovább emelkedhetnek. De a háztartások jövedelmi helyzetét az év eleji állampapírkamat-kifizetések, valamint a családtámogatások bővítése,

júliustól a családi adókedvezmény növelése,

míg októbertől az szja-mentesség háromgyermekes anyákra való kiterjesztése révén

is javítja. A bázishatások, a tavalyi gyenge negyedéves adatok kiesésével az éves növekedési ráta így kedvező esetben a következő negyedévekben dinamikusan gyorsulhat, ennek hatása a jövő évben csúcsosodhat ki.