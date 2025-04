Adóbefizetés: az utolsó pillanatban vagyunk, a NAV pedig nem vár

Április 15-én, két munkanap múlva lejár egy fontos, több mint hárommillió adóalanyt érintő befizetési határidő. A gépjárműadót több módon is be lehet fizetni, erről a NAV tájékoztató filmet is készített.