Kedvezőbb áron fürdőzhetnek a budapestiek, indul a nagy létesítmények korszerűsítése

Árbevétel- és eredményadatok szempontjából is újra rekordokat hozott a 2024-es év a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) számára – jelentette be a társaság csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyet annak apropóján tartottak, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta a BGYH idei üzleti tervét. Elhangzott: ennek köszönhetően 2025-ben elindulhatnak a gyógyfürdők elmúlt években betervezett és előkészített fejlesztési programjai, továbbá új elemekkel bővül a néhány évvel ezelőtt bevezetett kedvezményrendszer is.

Idén megkezdődhet a gyógyfürdők, így a Széchenyi fürdő megújulása is / Fotó: Mazur Travel / Shutterstock

A gyógyfürdőkben a csúcsdöntés éve volt a tavalyi

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. üzleti eredményei minden eddigi csúcsot túlszárnyaltak 2024-ben.

Az éves nettó árbevétel az előző évi 23 milliárd forint után megközelítette a 26,3 milliárd forintot, amelyből az adózás utáni eredmény meghaladva a korábbi 5 milliárd forintot, 6,2 milliárd lett.

Borosné Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója szerint mindez elsősorban annak az üzleti stratégiának köszönhető, amelynek első hároméves programját a társaság még 2020-ban indította el. A hároméves stratégiai program fő elemeiről is beszélt, amely:

az egy vendégre jutó árbevétel növelése

a történelmi fürdők szolgáltatásainak nemzetközi árakhoz igazítása

a hazai vendégkörnek évek óta jelentős kedvezmények – Zsigmondy Klubkártya és komplex bérletkonstrukciók – biztosítása.

A fejlesztéseket illetően 2024-et a felkészülés évének is tekintették, amikor elkészültek mindazok a koncepció- és kiviteli tervek, amelyek a következő évek nagyvolumenű beruházásait alapozzák meg. A komplex fürdőfelújítási program kiemelt elemei a Gellért fürdő és a Rác fürdő rekonstrukciója, illetve a Széchenyi fürdő megújulása.

A vezérigazgató jelezte: a társaság célja továbbra is bevételtermelés az üzleti eredmény növelése érdekében. A 2025. évi tervben a tavalyi forgalomhoz hasonlóan megközelítőleg 4 millió vendéggel számolnak, a több évre szóló fürdőfejlesztési program hatásával számolva ez éves szinten nagyjából 10 ezer fővel kevesebb látogatót jelent, amely abból adódik, hogy az érintett egységek egyes vendégtereit ideiglenesen, a Gellért fürdőt pedig átmeneti időre teljesen lezárják.