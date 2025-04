Fagyos hajnalok, keserű remények: elviheti a tavasz az idei gyümölcstermést Hevesben

Heves vármegyében újabb súlyos fagykár fenyegeti a gyümölcstermesztőket: a sárgabarack, a cseresznye és az őszibarack is veszélyben van a virágzás utáni fagyos hajnalok miatt. A gazdák szerint a kajszi már odaveszett, és ha így folytatódik, a teljes szezon kudarcba fulladhat. A szakemberek szerint a kár mértéke csak napok múlva lesz pontosan látható, de már most borúsak a kilátások – írta a Heol.

A hevesi fagyok miatt a sárgabaracktermés már most elveszett, és a cseresznye, valamint a szilva sem úszta meg / Fotó: JuanJth132

Az utóbbi napok fagyos hajnalai különösen rosszkor érkeztek a gyümölcsfák számára: éppen a legérzékenyebb állapotban, a virágzás után, amikor a terméskezdemények a legsebezhetőbbek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei igazgatósága szerint a mínusz hat- és mínusz kilencfokos hajnalok súlyos károkat okozhattak az őszibarackban, a korai cseresznyében, de leginkább a sárgabarackban.

Noha a hivatalos bejelentések még váratnak magukra – ezek csak néhány nap elteltével esedékesek, amikor a károsodás láthatóvá válik –, a helyi gazdák már most tudják: nagy a baj.

Székely Zoltán gyöngyösi családi gazdálkodó nem kertel: a sárgabaracktermés már most elveszett, és a cseresznye, valamint a szilva sem úszta meg. Szerinte a természet az idei évben is jóval előrébb jár a szokásosnál: már januárban enyhe időszak volt, amit extrém hideg követett, most pedig újabb fagyok jöttek. A permetezés sem segített: mínusz 1-2 fokig még van hatása, de az az alatti hőmérséklet ellen már tehetetlenek.

A gazda szerint ez már a harmadik év az elmúlt négyből, amikor fagykár sújtja a térséget. A tavalyelőtti jó termést rossz esztendő követte, és most a 2025-ös szezon is veszélybe került. A virágzás utáni állapotok ígéretesek voltak, de a fagy mindent felülírt. A helyzetet súlyosbítja, hogy fagykárra nem köthető biztosítás: legfeljebb a kárenyhítési alap nyújt némi, korlátozott segítséget.

A hevesi gazdák mentik, amit csak lehet

A családi gazdaságok ettől függetlenül végzik a munkájukat: metszés, permetezés, gyomirtás – akkor is, ha végül nem lesz mit betakarítani. A kajszi sorsa különösen kérdéses: bár most is ültettek 800 új, fagytűrő fajtát, a visszatérő fagyok miatt a jövője egyre kevésbé tűnik biztosnak.