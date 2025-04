Újabb magyar politikai nagyágyúval találkozott Holyfield, a bokszlegenda – Üzlet van a háttérben?

Kémkedés és fül leharapása: ezek a sporttörténelem legnagyobb bírságai

Ahogy mindenhol, a sportban is vannak szabályok, aki pedig azokat nem tartja be, súlyos büntetésre számíthat. Akad olyan csapat, melyet közel 37 milliárd forintra büntettek, de olyan egyéni sportolót is találtunk, aki súlyos sportszerűtlenség miatt közel egymilliárd forintot fizetett. Megnéztük, melyek a legnagyobb bírságok a sport történetében.