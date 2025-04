Idén először kerül górcső alá Magyarország: a vámháború árnyékában mondanak ítéletet New York-i elemzők

Megkezdődik a hitelminősítő intézetek 2025-ös felülvizsgálatainak első köre, a péntek esti tőzsdezárást követően a Standard and Poor’s mond ítéletet a magyar gazdaságról. A New York-i székhelyű cégnél van jelenleg a legalacsonyabban a magyar besorolás, így egy újabb kilátásrontás vagy leminősítés már a bóvlit jelentené. Azért is érdemes lesz figyelni a péntek esti értékelést, mert egy kifejezetten hektikus világgazdasági környezetben vizsgálódik a hitelminősítő, amelyben mindenki próbálja felmérni a vámháború várható következményeit.