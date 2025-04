Meglepte az elemzőket is a márciusi infláció, van, amire még ők se számítottak

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője azt emelte ki, hogy az élelmiszerárak alakulása nem tükrözi a tényleges folyamatokat. Az árfelmérési időszak utolsó ötödében lépett életbe az árrésstop, amely az alapvető élelmiszerek széles körében érdemben csökkentette a fogyasztói árakat. Az árszínvonal stagnálása így feltehetően a hónap első felében tovább emelkedő élelmiszerárak és az árrésstop hatásának eredőjeként alakult ki. Ez ugyanakkor előrevetíti, hogy az áprilisi adatok már jelentős lassulást fognak mutatni az élelmiszer-inflációban.

A szolgáltatások nagyobb meglepetést okoztak

Virovácz szerint azonban igazi meglepetés nem elsősorban az élelmiszerek körében keresendő, sokkal inkább a szolgáltatásoknál. Itt ugyanis az előző hónapokhoz képest marginálisra csökkent a havi drágulás üteme (0,3 százalékra). Ráadásul nem arról van szó, hogy egy vagy két szolgáltatástípus esetében volt nagy áresés, hanem egy általános fékeződés tapasztalható.

Ez vélhetően arra utal, hogy az év eleji átárazás valójában inkább egyedi folyamatok következménye volt, vagyis a korábbi adóváltozások áthárításáról lehetett szó, és egy egyszeri, a bérek miatti jelentősebb árkiigazításról.

Molnár Dániel ugyanakkor arra mutatott rá, hogy a fékeződésben

a telefon-, internet-, illetve

a tévé-előfizetés játszotta a legnagyobb szerepet,

Ennek oka, hogy most márciusban épült be a bázisba a tavalyi inflációkövető, visszatekintő árazás hatása, az áremelkedés mértéke így márciusban 11 százalékponttal volt alacsonyabb, mint februárban, ami közel 3 tized százalékponttal lassította a teljes inflációt a megelőző hónaphoz képest, vagyis a fékeződés harmadáért volt felelős. Viszont a tranzakciós illeték év eleji áthárítása nyomán a pénzügyi szolgáltatások áremelkedése továbbra is érdemben felhúzza a teljes inflációt.