„Az élelmiszer-árrésstop, a banki és telekommunikációs szolgáltatókkal való megállapodás és az üzemanyagárak csökkenése rövid távon biztosan lefelé tolja az inflációt” – ezt mondta a Világgazdaságnak Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, aki emiatt átírta a prognózisát, így a korábbi 5 százalék helyett már 4 százalék környékén várja az éves átlagos inflációt.

Erre senki nem számított: óriási meglepetés érik inflációs fronton, még a kormány is túlbecsülhette / Fotó: Vémi Zoltán

Infláció: árrésstop, bankdíjstop és üzemanyagár-esés

A magyar gazdaság a vártnál nagyobb áremelkedést szenvedett el az utóbbi hónapokban. Ugyan az elemzők és a jegybank is januárra várta az inflációs csúcsot 4,5 százalék környékén, ehhez képest egy hónappal később, februárban tetőzött 5,6 százalékon. Hogy ebben fordulat történt azóta, és ami meghatározza közvetlenül a hazai inflációs folyamatokat a következő időszakban, az három tényező eredménye.

A március inflációs adatközléssel egy napon bejelentette Orbán Viktor miniszterelnök, hogy március 17-től május végéig 30 alapvető élelmiszer árrését korlátozzák 10 százalékban. Bár azzal számolt a javaslatot kidolgozó Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy csak áprilisban jelenik meg először az adatokban az intézkedés teljes hatása, már a márciusi infláció is kisebb meglepetést okozott, ugyanis 4,7 százalékra lassult az áremelkedések üteme, miközben az élelmiszerek drágulása is megállt. Az eddigi adatok szerint 870 termék árát 17-18 százalékkal csökkentette az árrésstop, ennek köszönhetően áprilisban 5 százalék alatt lehet az élelmiszer-infláció. Ráadásul a múlt héten egymás után jelentették be a telekommunikációs szolgáltatók, hogy a kormány kérésének megfelelően idén nem emelik az árakat. Ennél nagyobb meglepetés volt azonban, hogy a bankok is beadták a derekukat, pedig korábban Nagy Márton kilátásba helyezte az árstopokat a banki szolgáltatásokra. Mindenesetre a megállapodás értelmében a telekommunikációs cégekhez hasonlóan a pénzintézetek 2026. június 30-ig az inflációs és egyéb, belső működési költségüket nem érvényesítik lakossági ügyfeleik felé. Ott pedig, ahol lezajlott az áremelés, visszamenőleg kompenzálják az ügyfeleket. Ez azt jelenti, a tavalyi inflációval egyenértékű, 3,7 százalékos díjemelés elmarad. Ha mindez nem lett volna elég, az elmúlt két hétben folyamatosan csökkentek az üzemanyagárak, a benzin nagykereskedelmi ára 33, a gázolajé 34 forinttal, így április közepén a legtöbb hazai kúton már 580-590 körüli átlagárakkal lehetett találkozni, ami 60-70 forinttal olcsóbb a januári csúcsnál.

Utolsóként pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy a bázishatások is közbelépnek, tavaly áprilisban 3,7 százalékos volt a fogyasztói árak emelkedésének mértéke.

Mindezek hatására Török Zoltán úgy véli, már áprilisban visszatérhet a jegybank céltartományába a drágulás üteme, és szerinte 4 százalék környékén, de főleg alatta maradhat a következő időszakban.

Ez egyébként jóval kedvezőbb, mint a korábbi várakozások, elemzők ugyanis nemrégiben még azt jósolták, ha nem is sokkal, de az év hátralévő részében végig 4 százalék fölött tartózkodik a fogyasztói árindex. Lényegében ez vezetett ahhoz, hogy a kormány is kénytelen volt átírni a makropályát, és nem 3,2, hanem 4,5 százalékos átlagos inflációt vár 2025-re. Hogy ebben mégis fordulat következhet be, arra Nagy Márton is utalt többször, egyáltalán nem zárta ki, a következő hónapokban okozhat meglepetést a pénzromlás várható alakulása. Ez abból a szempontból is érdekes lesz, hogy ha kisebb lesz a kormány várakozásánál az infláció, akkor is megtartja-e ígéretét év végén, és 4,5 százaléknak megfelelő nyugdíjkorrekciót kapnak novemberben a nyugdíjasok. Ebben az esetben minimális mértékben emelkedhet a nyugdíjak reálértéke.