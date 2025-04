Itt a bejelentés: a tejtermékeket és a tojáspiacot is vizsgálja a versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal 2023-ban két élelmiszerpiaci gyorsított ágazati vizsgálatot is lefolytatott – egyet a tejtermékek, egyet pedig a tartós élelmiszerek piacán –, melyek tapasztalatai alapján a GVH számos javaslatot tett – többek között Rigó Csaba Balázs kezdeményezte az online Árfigyelő rendszer létrehozását. A mostani tejágazati vizsgálat összehasonlításként is szolgál majd az azóta eltelt két évben lezajlott piaci folyamatok tekintetében, értékelve a nemzeti versenyhatóság akkori javaslatainak hatásait is.