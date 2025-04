Kínai vevőcsúcs a magyar ingatlanpiacon: covid előtti szinten a külföldi kereslet

Covid előtti szintre ugrott a külföldiek ingatlanvásárlási kedve, tavaly nemcsak a magyarok, hanem az EU-n kívüli külföldi állampolgárok jelenléte is erősödött a vevői oldalon: 23 százalékkal több magyarországi ingatlan vásárlására nyújtottak be kérelmet 2024-ben a kormany.hu-n közzétett statisztika szerint. Ilyen mértékű aktivitásra utoljára a járványidőszak előtt, 2019-ben volt példa, a teljes évre becsült hazai ingatlantranzakciók közel 3 százalékát vásárolták külföldi állampolgárok a Duna House elemzése szerint. Az unión kívüli ingatlanvásárlók egyharmada kínai, de sok a vietnámi vevő is.