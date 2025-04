Költségvetés 2026: Nagy Márton átadta a tervezetet – ez a béremelések éve is lesz

Átadta a 2026-os költségvetés tervezetét a Költségvetési Tanácsnak csütörtökön a kormány – közölte Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, ki felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezet Európa legnagyobb adócsökkentési programját tartalmazza, kiemelten támogatja a családokat és a nyugdíjasokat, valamint jelentős béremeléseket helyez kilátásba, hogy 2026-ban is mindenki tehessen egy újabb lépést előre.

A költségvetés tervezete már kész is van/Fotó: Balogh Zoltán

Minden eddiginél több jut a családok támogatására

A tárcavezető kiemelte azt is, hogy a jövő évi költségvetésben minden eddiginél több pénz jut a családtámogatásokra, azok teljes összege 4800 milliárd forint, amin belül a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye, illetve a két gyermeket nevelő anyák szja-mentessége az idei évben várható 50 milliárd forinthoz képest 2026-ban 270 milliárd forinttal többet, összesen 320 milliárd forintot hagy a családok zsebében.

A családi adókedvezmény megduplázása az idei évben várható 80 milliárd forintos költség után jövőre 290 milliárd forint lehet.

Nagy Márton leszögezte azt is, hogy jövőre is fenntartják a rezsitámogatást, melynek költségvetési vonzata mintegy 800 milliárd forint. Jövőre a kamatkiadásokból több, mint 800 milliárd forint a magyar lakosság, a családok részére kerül kifizetésre.

A 13. havi nyugdíj is benne van a költségvetésben

A nemzetgazdasági miniszter azt is elárulta, hogy a jövő évi költségvetés is megőrzi a nyugdíjak reálértékét és a 13. havi nyugdíjat, így összesen 7700 milliárd forint jut nyugdíjellátásra, ami a várt 4,1 százalékos növekedés mellett nyugdíjprémium kifizetésére is lehetőséget teremt. Annak érdekében, hogy a magyar emberek a zsebükben érezhessék a beköszöntő béke és a gazdasági konjunktúra pozitív hatását 2026-ban jelentős béremelésekre is sor kerülhet.

Nagy Márton szerint fegyveres testületek tagjai számára fizetendő 6 havi fegyverpénzt 450 milliárd forintos kerettel tervezték, de béremelésben részesülnek az igazságügyi dolgozók is, és folytatódik a pedagógus életpálya program is.

A költségvetés a 10 ezer fő alatti önkormányzatoknak a költségvetés támogatást biztosít az ott dolgozó köztisztviselők béremeléséhez, ami az idei 15 százalékos emelést követően, jövő év januárjától további 15 százalék lehet. Mindezek mellett, jelentős, 13 százalékos minimálbér emeléshez és garantált bérminimum emeléshez is biztosít forrást a költségvetés tervezete.