Uniós pénzek: tiszta vizet öntött a pohárba a kormány – ennyi forrás érkezik Magyarországra

A kormány szerint stabil a forrásbeáramlás az Európai Unió felől, 2025-ben 2000 milliárd, 2026-ban pedig már 2360 milliárd forint uniós támogatással számolnak a költségvetésben – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a csütörtöki kormányinfón. A pénzek felhasználása több területet is érint, a gazdaságfejlesztéstől az agráriumon át a közigazgatási béremelésekig.

Nagy Márton szerint a kormány jelentős uniós támogatásokkal számol a 2025-ös és 2026-os költségvetésben / Fotó: Balogh Zoltán

A gazdaságfejlesztési programok 4900 milliárd forintból gazdálkodhatnak, ebből 220 milliárd forint származik uniós forrásból. Az agrárium fejlesztésére szánt 1300 milliárd forintból 1000 milliárd az EU-tól érkezik. A miniszter külön kiemelte:

az uniós források érkezésének üteme hatással lehet a nagyobb volumenű állami beruházások, például kórházfelújítások gyorsaságára is.

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy bár a kormány nem tűz ki konkrét árfolyamcélt, a 400 forint körüli euró-forint árfolyammal számolnak. Az árfolyam alakulása azért is kiemelt kérdés, mert az uniós pénzek technikai átváltása során nagyban befolyásolja a forintban realizált összeget.

„A stabil árfolyam a jó árfolyam” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ő személy szerint örülne az erősebb forintnak, de a stabilitás fontosabb.

A kormány bőkezűen osztja a pénzeket

A költségvetés egyéb prioritásai között szerepel a 7700 milliárd forintos nyugdíjkiadás, valamint a 1900 milliárd forintot kitevő honvédelmi fejlesztések.

A rendvédelmi és honvédelmi dolgozók számára bevezetett fegyverpénz is folytatódik, 2025-ben hat havi összegre, azaz 450 milliárd forintra különítettek el fedezetet.

A kormány béremelésekkel is tervez: a minimálbér 2025-ben újabb 13 százalékkal emelkedik – az idei 9 százalékos növekedés után –, és a központi közigazgatásban is érvényesül. A kisebb, 10 ezer fő alatti önkormányzatoknál is sor kerül illetményemelésre, 2026-ban 15 százalékkal növelték a béreket, és jövő januártól további 15 százalékos növelést terveznek.

Ezen túlmenően más ágazatokban, például az igazságügyi területen is várhatóak célzott béremelések.

A kormány üzenete egyértelmű: az uniós pénzek beérkezésére építve tervezik a költségvetési mozgásteret növelni, és a gazdaságot ösztönözni. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter hozzátette, hogy bár sok kórházfelújítás uniós forrás nélkül is megvalósult, ezek üteme jelentősen gyorsulhatna, ha a fennmaradó uniós támogatások is megérkeznének.