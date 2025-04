Magyar Falu Program: a támogatásoknak köszönhetően munkahelyek jöhetnek létre és boltok, üzletek menekülnek meg

A Magyar Falu Program négy elemmel bővült az elmúlt hetekben, ezek közül kettő – a kisboltok támogatása és a templomfelújítási program – újraindul, a másik kettő – a kistelepülési kocsmák támogatása és az ATM-ek telepítésére vonatkozó program – pedig teljesen új. Megnéztük, mit kezdhetnek a települések ezekkel a hozzájárulásokkal.

Ilyen előnyökkel járhatnak a Magyar Falu Program támogatásai / Fotó: NurPhoto via AFP

A kisebb településeken a boltok vagy a kocsmák kapcsán a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a vevőkör szűkös, a nagyobb bevásárlásokat is inkább a városokban végzik a lakók, illetve a vásárlóerő is mérsékelt például egy nagyobb településsel összevetve, emiatt pedig az üzletek jövedelmezősége is alacsony – magyarázta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Kiemelte, hogy ezek az üzletek sok esetben a fennmaradásukért küzdenek, felújítás vagy fejlesztés, energiahatékonysági beruházás piaci körülmények között szóba sem jöhet.

A támogatásoknak köszönhetően azonban megelőzhető ezen boltok bezárása,

amely drasztikusan rontaná az adott település életszínvonalát. Az ATM-ek telepítése is javíthatja az életszínvonalat, hiszen vannak olyan bankautomaták, amelyek nemcsak

készpénzfelvételre alkalmasak,

készpénzbefizetést,

egyes számlák kiegyenlítését,

illetve mobil egyenlegfeltöltésre

is használhatóak, vagyis komplex szolgáltatást is tudnak nyújtani a vidéken élők számára, amelyeket a városban mindennaposnak tekintünk. A kocsmák, templomok felújítása a településösszkép javítása mellett közösségépítő erővel is jár, ezek rendszerint közösségi térként is funkcionálnak a helyben élők számára.

Bankautomatát minden kistelepülésre: újabb javaslat támogatná a vidék fejlődését – tovább bővülne a Magyar Falu Program A kormány célja, hogy minden magyar településen legyen legalább egy bankautomata. Az NGM által támogatott új törvényjavaslat ennek megvalósítását segíti elő, garantálva a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.

Mit jelent ez az összeg a kisebb falvaknak?

A vezető elemző szerint a legkisebb települések számára minden fejlesztési forrás aranyat ér. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok legfontosabb bevételi forrása, a feladatokhoz kötött állami támogatásokon felül a helyi iparűzési adó. Ennek mértéke ugyanakkor függ attól, hogy helyben milyen munkáltatók vannak, amely sok kistelepülés fejlesztési lehetőségeit korlátozza. Számukra a Magyar Falu Programhoz hasonló pályázati lehetőségek jelentik szinte az egyetlen lehetőséget a fejlesztésre, fejlődésre. Felhívta a figyelmet arra, hogy a boltok és kocsmák által igényelhető, 1-3 millió forintos támogatás elősegítheti a fennmaradásukat, miközben

a felújítási munkák – akár út, templom vagy kocsma – még munkahelyet is teremtenek a településen.

Az itt végrehajtott fejlesztések hatásai helyben maradnak – hangsúlyozta.