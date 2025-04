Robert Fico fontos kéréssel fordult Orbán Viktorhoz – azt kérte, ezért tegyen meg mindent

Orbán Viktor a kedden Pozsonyban járt, ahol Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyalt. A sajtótájékoztatón Robert Fico elmondta, hogy egy hosszabb magánbeszélgetés után került sort a hivatalos témákra. A szlovák miniszterelnök kiemelte, hogy a magyar–szlovák kétoldalú kapcsolatok problémamentesek, és a mostanit a kiváló kapcsolatok korának nevezte. Újabb 900 millió köbméterrel növelni fogják a Magyarország és Szlovákia közötti földgázszállítási kapacitást – közölte Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Pozsonyban.

Új szintre emelkednek a magyar–szlovák kapcsolatok: Fico megkérte Orbán Viktort, támassza fel a V4-eket / Fotó: ROBERT NEMETI

Szorosabbra fűzik a magyar–szlovák kapcsolatokat

Robert Fico megkérte Orbán Viktort, hogy Magyarország a visegrádi négyek következő elnökeként tegyen meg mindent azért, hogy ezek az országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) ismét együttműködjenek.

Fico elmondása szerint a V4-ek együttműködését az Európai Unió szándékosan tette tönkre, mert nem áll érdekükben egy ilyen szintű regionális együttműködés.

A szlovák miniszterelnök azt is elmondta, hogy a két ország a nemzetközi politikával kapcsolatban is ugyanazon a véleményen van: azonnal be kell fejezni az ukrajnai harcokat, és minden olyan katonai hadműveletet elítélnek, melyek csak tovább hosszabbítják a háborút. Kiemelte, hogy továbbra is támogatják az amerikai kormány törekvéseit a béke érdekében.

Orbán Viktor szerint ma minden idők legjobb magyar–szlovák együttműködésében élünk. Elmondása szerint megállapodtak abban, hogy folyamatos fejlesztésekre lesz szükség a jövőben:

bővülnek a határátkelők – három új utat, három új hidat és három új vonatjáratot terveznek.

Orbán Viktor meghívta Robert Ficót Budapestre, melyet a szlovák miniszterelnök el is fogadott.

Az EU-ban nagy szükség van a vétójogra és az eltérő véleményekre

Újságírói kérdésre válaszolva Fico elmondta, hogy a vétójog kérdése továbbra is elengedhetetlen. Szerinte az EU ereje abban rejlik, ha valamiben sikerül megállapodni, ha az unió tiszteletben fogja tartani a tagállamok szuverenitását, és ha ismét visszatér a jogállam irányába mutatott tisztelet. Továbbá felidézte, mennyire aggasztónak találta, ami Olaf Scholz volt német kancellár azt mondta neki, hogy szükségszerű megváltoztatni az eddigi alapszabályokat és hogy a minősített többség elvét kell érvényre juttatni alapvető kérdésekben.

Fico szerint a vétójog megszüntetése az egy, az EU megszűnéséhez vezető lépés lenne.

Orbán Viktor hozzátette, hogy ha nem lenne jelenleg érvényben az egyhangúság szabálya, akkor úgy lehetne országokat belerángatni háborúkba, hogy azt amúgy ellenzik. Hangsúlyozta, hogy emiatt a külpolitikai kérdésekben nem lehet megszüntetni az egyhangúságot.