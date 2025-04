Május 1-jei nyitvatartás: elárulta a Lidl, a SPAR, a Tesco, a CBA, az Aldi és a többiek, mikor zárnak be a boltok a négynapos hosszú hétvégén – lesznek meglepetések

Megváltozik a hétköznapok megszokott rendje. Nem csak a május 1-jei nyitvatartás okozhat kérdést a vásárlóknak, hanem a pénteki munkaszüneti napé is. Szinte az összes bolt be fog zárni csütörtökön, ugyanakkor kivitélek ezúttal is vannak.