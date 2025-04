A MÁV több vonatot indít a húsvéti ünnepek alatt

A húsvéti ünnepek alatt jármű-többletkapacitással működnek a MÁV csoport szolgáltatásai mindenhol, ahol szükséges – közölte a cég. Arra is felhívták a figyelmet, hogy aki teheti, előre váltsa meg a menetjegyét, mert ezzel nemcsak magának, hanem másoknak is segít. Az elővételi információk birtokában ugyanis a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített járatokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.

Többletkapacitással készül a MÁV csoport / Fotó: Shutterstock

A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók a jegykiadó automatáknál, online a https://jegy.mav.hu oldalon, valamint a MÁV applikációban és MÁV+ applikációban, amellyel már az autóbuszokra is megválthatók a helyközi menetjegyek és helyjegyek. Az utazás megtervezéséhez ajánlják az EMMA weboldalt (emma.mav.hu), a MÁV csoport integrált menetrendi útvonaltervezőjét.

A tájékoztatás szerint április 17-én a pénteki, 18-án a szombati, 19-én és 20-án az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok. Április 21-én a vasárnapi, 22-től pedig a munkanapi közlekedési rend lesz érvényben. Az ünnepi időszakban az utasforgalom szempontjából kihasználtabb reggeli és délutáni intercityk a szokásosnál több kocsival közlekednek.

Változik a Volán- és a HÉV-járatok közlekedési rendje is

A helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vonalon közlekedő Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest közötti Tokaj, a Budapest–Békéscsaba közötti Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged közötti Napfény, a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest–Keszthely közötti Balaton, valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek intercityket több kocsival indítja el a vasúttársaság.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a jegy.mav.hu online jegyváltási felületen látható az adott helyjegyes vonat telítettsége az eladások alapján, így az utasok aszerint is választhatnak a vonatok közül, hogy melyiken van több szabad férőhely.

Azt is közölték, hogy a Volán- és a HÉV-járatok közlekedési rendje szintén változik. A buszközlekedésről szintén az EMMA menetrendkereső weboldalon, a HÉV esetében bekövetkező változásokról pedig Budapesti Közlekedési Központ weboldalain tájékozódhatnak az utazni vágyók.