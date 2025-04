Hódít a mesterséges intelligencia: önálló tantárgyként kéne oktatni – gondolják a legtöbben

A Bosch felmérése szerint, annak ellenére, hogy a magyarok majd kétharmada tartja fontosnak a mesterséges intelligencia (MI) használatának elsajátítását, a megkérdezettek alig ötöde kapott bármilyen oktatást a munkahelyén, a válaszolók fele autodidakta módon tervezi elsajátítani az ismereteket.

MI: a legtöbben fontosnak tartják a mesterséges intelligencia használatának elsajátítását / Fotó: Shutterstock

Az oktatás hiánya a mesterséges intelligencia használatában is megjelenik, Magyarországon a munkavállalók mindössze 6 százaléka használja napi, és 10 százaléka heti szinten az MI-t. Nemzetközi összehasonlításban ebben jelentős a különbség: globálisan 16 százalék vallotta úgy, hogy naponta, 21 százalék pedig hogy minden héten alkalmazza ezt a technológiát.

Fókuszban a képzés

Somogyi András, a Bosch csoport humán erőforrásért felelős alelnöke szerint felértékelődött az MI oktatása. Beszédes, hogy

a magyarok 85 százaléka számára munkakeresésnél „valamennyire fontos”, hogy munkáltatója ajánljon mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzést.

Magyarországon a munkavállalók majdnem fele azonban attól tart, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia veszélyeztetheti a munkáját.

A mesterséges intelligencia átalakítja a munkahelyeket.

„A technológia nemcsak a mindennapokban, hanem a munkában is támogatja az embereket, akik így például a monoton vagy a nehéz feladatok helyett más, kreatív folyamatokra összpontosíthatnak” – tette hozzá Somogyi András. Magyarországon 64 százalék vélekedett úgy, hogy az MI-t önálló tantárgyként kellene tanítani az iskolában, 54 százalék pedig azt is el tudja képzelni, hogy bizonyos tantárgyakat virtuális tanár oktasson. Az MI fontossága mellett a többség ragaszkodik azonban az oktatás hagyományos formáihoz is.