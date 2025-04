A Minecraft-film a magyar mozikban olyan népszerű, hogy azt már a kereskedelmi oldalak is megérzik. Az Egy Minecraft film megjelenése óta 17 százalékkal nőttek meg a videójáték-konzolok iránti keresések az Árukeresőn, mivel a gyerekek és felnőttek köreiben is népszerű Minecraft már PlayStation, Xbox és Switch platformon is elérhető, nem meglepő, hogy többen is próbálnak beszerezni egy új konzolt ahhoz, hogy játsszanak vele. Bár a Minecraft rendkívül népszerű, azért nemcsak ez indokolhatja a hirtelen megugrást, hanem Donald Trump új vámjai is, amelyek miatt már most drágábban adja a Sony az egyik konzolját.

A Minecraft-film még a magyar játékkonzolpiacot is fellendítette – de nem csak erről van szó / Fotó: NurPhoto via AFP

Az intenzív gaming persze gyorsan tudja meríteni a kontrollereket is,

a kontrollerdokkoló állomások és -töltők 15 százalékos növekedést mutattak,

míg maguk a vezérlők 7 százalékosat.

A digitális szoftverek egyre népszerűbbek, és bár hazai viszonylatban a dobozos játékok iránt még mindig van kereslet, nagy eséllyel a legtöbben a Minecraftot már a platformok online felületeiről szerezték be, ugyanis a játékkeresések területén nem volt érdemi változás. Ez az eset is egyértelműen demonstrálja – ahogy a Barbie-film esetében is –, hogy médiumokon átívelhet az érdeklődés, és egy-egy várt vagy váratlan siker további érdeklődést válthat ki. Az Árukereső pedig ilyenkor kifejezetten fontos, ugyanis nehéz ellenállni a lelkes gyerekeknek: de célszerű a legjobb áron, tudatosan beszerezni kedvenc termékeiket.

Nem csak a Minecraft-film mozgatja a konzolpiacot

Mielőtt az Egyesült Államokban emelne, a Sony Európában és Nagy-Britanniában emeli meg a PlayStation 5 konzolok árát, ráadásul nem is kis mértékben, hanem 25 százalékkal. A vállalat az Ausztráliát és Új-Zélandot is érintő döntést a PlayStation blogon jelentette be, és az inflációval, valamint a kihívásokkal teli gazdasági környezettel indokolta. Hétfőtől így a PlayStation 5 már 500 euróba kerül Európában, míg az új brit ár 430 font. A Donald Trump amerikai elnök által a hónap elején bejelentett vámok sokkolták a piacokat, így az amerikai fogyasztók már a fogyasztási cikkek széles körében számítanak az árak emelkedésére.