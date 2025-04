Nem igaz, hogy alacsonyabb hitelkamatok mellett nincsen hitelkereslet Magyarországon – jelentette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy sajtóeseményen, ahol a tárcavezető értékelte a Demján Sándor Program kvázi félidei eddigi eredményeit. Jelenleg ütemezetten haladnak a program megvalósításával, aminek várhatóan szeptemberre fog az összes pillérre felépülni.

Németországba és Üzbegisztánba fektettek ki magyar cégek – itt vannak a Demján Sándor Program első eredményei / Fotó: Balogh Zoltán

Így néz ki eddig a Demján Sándor Program

Nagy Márton emlékeztetett arra, hogy a Széchenyi-kártya programban (SZKP) a beruházásoknál a hitelkamatokat 3 százalékra, az általános hitelek esetében pedig 4 százalékra csökkentették tavaly október óta több lépcsőben.

Ennek is köszönhető, hogy 2025-ben akár 150 milliárddal több beruházási hitel is kihelyezésre kerülhet, mint tavaly.

A miniszter ismertetése szerint az 1+1 beruházásélénkítő támogatási programjában 6800 érdeklődő vállalkozásából 1885-en adták be a pályázatukat 137 milliárd forint értékben. A 48 milliárdos keretösszegből 29 milliárdról született pozitív támogatói döntés, ami 269 céget takar. Az ő esetükben már lezárták a pályázatokat, a nyerteseket hamarosan kiértékesítik. „A minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” című pályázati felhívásban 2273 pozitív döntés született. Exportösztönzésre 2025-ben 350 milliárd forint áll rendelkezésre, a program kezdete óta 194 hazai vállalkozás kérelmét fogadták be, összesen 108,5 milliárd forint értékben. A kifektetést támogató hitel- és tőkeprogramban 72,9 milliárdot folyósítottak. A kkv-k Tőkefinanszírozási Programja esetében 4 pozitív döntés született egymilliárd forint értékben. Az uniós programok felgyorsítása terén 388,5 milliárd értékben hirdettek meg GINOP+ pályázatokat. A teljes keretösszeg 650 milliárd forint. Jelezte Nagy Márton, hogy könnyítést is bevezettek a Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedési elvárás teljesítésében. A könnyítés 3000 vállalkozást érint és akár 210 milliárd forrást hagyhat a cégeknél. Az adminisztrációs terhek csökkentésének keretében a könyvvizsgálati értékhatárt csökkentették, amivel több mint 16 ezer vállalkozásnak kedveznek. A mikrovállalatok áramárainak csökkentése: 340 ezer vállalat kap olcsóbban az áramot január elseje óta.

Van hitelkereslet alacsonyabb kamatok mellett

Elmondta Nagy Márton azt is, hogy van hitelkereset. 2025-ben akár 150 milliárd forinttal több SZKP beruházási is kihelyezésre kerülhet, ezek 3 százalékos kamattal elérhetőek. Szerinte nem igaz, hogy alacsonyabb hitelkamatok mellett nincs hitelkereslet. A miniszter jelezte azt is, hogy 2025-ben 350 milliárd forint áll rendelkezésre exportösztönzésre, emellett a kifektetéseket is támogatja a Demján Sándor Program,

itt Szlovéniát, Üzbegisztánt és Németországot említette meg, ahol kifektetéseket valósítottak meg magyar cégek a program jóvoltából.

A tőkefinanszírozási program kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan befektetéseket keresnek, amelyek ténylegesen megtérülnek. Azért született eddig 4 darab pozitív döntés, mert februárban indult a program, de van még 286 pályázat, amit értékelnek a jövőben.