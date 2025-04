Nyári táborok: csaknem egyharmadával többet kell fizetnie idén a szülőknek

Drasztikusan megnőtt a nyári táborok ára idén. Az ottalvós, egyhetes nyári táborok ára a tavalyi 75 ezerről átlagosan 100 ezer forintra emelkedett, míg egy ötnapos napközis táborért pedig átlagosan 70 ezer forintot kell fizetni – adta hírül az Eduline. Ezekre az árakra számíthatnak, akik nyári táborokat keresnek gyermekeküknek az idén.

Ezek a legdrágább nyári táborok

Az idei egyik legdrágább tábor, amit az Eduline talált, az a Funside Balaton szervezésében készülő kétnyelvű nyári tábor, amelynek alapdíja 240 ezer forint. Ebben két választható foglalkozás is benne van, például AI-tecnikák angolul, jóga, mindfulness, mindez a magyar tenger partján. Ezen kívül a szülők támogatott helyekre is pályázhatnak idén – szociális indokok, mint például több gyermeket nevelő szülők, illetve tanulmányi szempontok szerint, így számos gyermek 170 ezer forintért vehet majd részt idén ugyanebben a táborban. Az árban a szállás, a napi háromszori étkezést és természetesen a foglalkozások, a további programok és egy-egy táboros póló szerepel.

A Táborfigyelő oldalát böngészve is találtni méregdrága tábort: például Kecskeméten rendezett színházi tábor 239 ezer forintba kerül, viszont ez cserébe 14 napos. A legtöbb itt meghirdetett tábor egyébként egy hétre 149 ezer forintba kerül. Viszont van az ottalvós opció mellett napközis is, ami viszont csak 59 ezer forint egy hétre. Ilyen például

a kuktatábor,

a filmes tábor,

a robotikatábor

és a gamertábor is.

A gyerektábor-kereső.hu oldalán is találni többféle árkategóriás nyári tábort. Az egyik legdrágább egy Felsőörsön szervezett egyhetes tábor, ahova a lószerető és lovakkal szívesen foglalkozó gyerekeket várják 189 ezer forintért. Ebben benne van a teljeskörű ellátás is, illetve a napi 5 óra lóval kapcsolatos foglalkozást, amibe beleszámít a lovaglás és az állat ellátása is.

Vannak pénztárcabarát táborok is

Ám nem feltétlenül kell többszázezer forintot kifizetni egy hét táborozásért. Találni szintén hasznos időtöltést, jóval alacsonyabb áron is. Az egyik ilyen az az Aquaworldben szervezett 5 napos úszótábor, amely során a gyerekek életkortól függően a 8-16 évesek napi kétszer, a 4-7 évesek napi egyszer részesülnek intenzív úszásoktatásban, utána pedig vár rájuk a móka a különböző csúszdákon, élménymedencékben.

A nagyobbaknak egy hét az közel 70 ezer a kisebbeknek pedig 65 ezer forintba kerül, amiben minden szolgáltatás benne van.

Hasonlóan jóárú napközis tábor az Újbudán szervezett rajzfilmes tábor is, ahol a gyerekek megismerkedhetnek az animációs filmek készítésének rejtelmeivel, és ha van egy jó ötletük, akkor segítenek nekik megvalósítani azt. A tábor 5 napra 60 ezer forint körül van, ha ebédet is kér valaki.