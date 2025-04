Nyelviskolák végveszélyben – helyettesítheti a mesterséges intelligencia a nyelvtanárt?

Jelenléti nyelviskolák, online vagy egyéni megoldások

Sok nyelvtanulóban felmerül a kérdés, a jelenléti oktatás hatékonyabb, vagy online és távoktatásos módszerrel is ugyanúgy lehet tanulni. Aki sokáig dolgozik, nem fog tudni beülni a nyelviskolák délutáni kurzusaira. „Nem ez a fontos. A fontos az, hogy akkor tanuljunk, amikor az nekünk szimpatikus, ne legyen konkrét időponthoz kötve. Ha időponthoz kötjük, és közbejön valami, egy késés, egy rossz hangulat, akkor az agy blokkolni fogja a tanulást. Ha fáradtak vagyunk, sokkal hasznosabb, ha a tanult célnyelven megnézünk egy filmet, mert sokat többet tud rögzíteni az agyunk” – fejtette ki Alexandra. A nyelviskolában végzett kutatása azt mutatta, hogy nagyon eltérő tanulási szokásokkal is eredményesen lehet tanulni. „Vannak olyan tanítványaink, akik csak hajnalban tanulnak, vannak, akik meg éjszaka, és szépen haladnak. Nekik biztosan nem lenne hatékony, ha öt órára kellene jönni a nyelviskolába.” Tehát már a jelen is az, a jövő meg mindenképpen ez lesz, hogy rugalmasan alkalmazkodniuk kell a nyelviskoláknak nemcsak a technológiai, hanem az életmódbeli változásokhoz is. A szakember azt mondja, ismerni kell az innovációkat, és kell valami olyat nyújtani, ami különleges és több a piacon, mert aki ezt nem teszi, az nem fog tanítványokat találni.

„Az embereknek szükségük van az emberi kapcsolatra, a mesterséges intelligencia még nem tudja ugyanazt nyújtani, amit egy másik ember. Másrészt az agynak nagyon nagy szüksége van a strukturált ismeretekre. A nyelviskolai tanár képes strukturálni és személyre szabni a fejlődéshez szükséges tananyagot, míg az MI-ben pillanatnyilag még nem bízunk ebben a tekintetben” – hangsúlyozta.

A nyelvoktatás árait firtató kérdésre azt válaszolta, hogy a technológia nem nyomta le a nyelvoktatás árát, az appokkal lehet ugyan spórolni, de azt látni kell, hogy az olcsó megoldás nem a leghatékonyabb megoldás.

2025-ben Magyarországon az angol nyelvtanfolyamok ára jelentős eltéréseket mutatnak, attól függően, hogy milyen típusú tanfolyamról van szó, milyen intenzitással zajlik, és hogy online vagy személyes részvétellel történik-e.