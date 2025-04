Még mindig sokan kérik papíron az adóbevallás-tervezetüket

A NAV közleménye szerint az offline postai csomag tartalmaz egy rövid, személyre szabott tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot (24EGYSZA), és egy válaszborítékot, amelyben ingyen vissza is küldhető a nyilatkozat.

Még mindig sokan intézik adóügyeiket offline / Fotó: Székelyhidi Balázs

Aki rendben találja a tervezetében foglaltakat, nincs visszajáró vagy befizetendő adója, annak nem kell feltétlenül visszaküldenie a dokumentumot, május 20-ai hatállyal automatikusan bevallássá válik.

Fontos azonban, hogy aki fel szeretné ajánlani adója 1+1 százalékát, az a civil szervezetnek szánt nyilatkozatát mindenképp küldje vissza, az egyházit csak akkor szükséges, ha nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne rajta. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program számára szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg másik technikai számos kedvezményezettet vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.



Legcélszerűbb az ügyfélkapu+

Ha a postán kiküldött tervezet módosítására, kiegészítésére van szükség, azt a papíralapú tervezeten nem lehet elvégezni, de a bevallási kötelezettség teljesítésére ebben az esetben is több lehetőség kínálkozik.

A tervezet adatainak segítségével beadható egy önálló 24SZJA bevallás, de célszerű inkább az Ügyfélkapu+- vagy a DÁP-regisztrációt választani, amelyet követően az adatok már online is módosíthatóak.

A tervezet postázását március 17-ig az elektronikus elérhetőséggel nem rendelkezők többféle módon (webűrlapon, telefonon, levélben vagy a NAV ügyfélszolgálatain) is kérhették, ezek közül idén is az SMS vezette a népszerűségi listát; a kérelmezők több mint 70 százaléka választotta ezt.