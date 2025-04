Orbán Viktor átadta a várva várt autópályáját – új beruházásokat is bejelentett

Átadták az M44-es gyorsforgalmi út zárószakaszát, az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnök ise részt vett.

Orbán Viktor azt mondta, hogy az ország utolsó jelentősebb munkaerőtartaléka is ebben a térségben található / Forrás: Orbán Viktor / Facebook

„Itt van Kecskeméten a Mercedes gyár, és mellette több autóipari beszállító, az Univer is, élelmiszeriparunk egyik büszkesége, és errefelé készül minden magyar háztart elmaradhatatlan kelléke, a szarvasi kotyogós kávéfőzőc – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, hogy nem messze áll a Duna Aszfalt központja, „nélkülük ma nem állhatnánk itt”.

Amíg Európában ma gyárakat zárnak be, mi új gyárakat szeretnénk nyitni, a régieket pedig bővíteni fogják, ebben segít az új út is. Az M44-gyel több lehetőség jön, több munka és erőforrás

– jelentette ki.

A kormányfő azt is mondta, hogy az ország utolsó jelentősebb munkaerőtartaléka is ebben a térségben található.

„Nekik is lehetőséget szeretnénk teremteni, őket is be akarjuk kapcsolni a vérkeringésbe” – mondta Orbán Viktor. Azt is mondta, hogy hogy az évek során hazánk az útépítések országa lett:

2010 óta a másfélszereésre nőtt a gyorsforgalmi utak hossza, az állami vagyont megduplázódott

„Elhatároztuk azt is, hogy minden megyei város elérhető lesz gyorsforgalmi úttal. Az M44-el ma Békéscsaba is belép ebbe a klubba” – mondta.

Háromsávosra bővítjük az M1-est, az M3-ast és az M7-es autópályát, de megépítjük az m8-as autópályát is, ami szintén erre halad majd Budapest érintése nélkül

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte, hogy 2019-ben átadták az M44 Tiszakürt–Kondorosi szakaszát, 2020-ban kihúzták Békéscsabáig, 2021-ben Lakitelekkel is összekötötték, 2024-ben pedig Szentkirállyal. A miniszterelnök szerint jövőre van esély rá, hogy legyen közvetlen összekötés Budapestről Békéscsabára. Hozzátette, hogy több mint 125 kilométer gyorsforgalmi utat építettek eddig.

„Magyarország mindig számíthatott az itt élőkre, én személyesen is köszönöm azt a támogatást, amit önöktől kaptam. A mai nap azt bizonyítja, hogy önök is számíthatnak a nemzeti kormányra” – mondta.