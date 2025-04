Orbán Viktor: folytatjuk az árletöréseket

Közösségi oldalán számolt be a kormányülésen történtekről Orbán Viktor miniszterelnök, aki elárulta, hogy a legfontosabb téma az árletörések folytatása volt. Az árrésstopra utalva emlékeztetett, hogy az élelmiszerek esetében a kormány sikerrel lépett fel az áremelőkkel szemben, így 30 alapvető élelmiszer ára csökkent.

Orbán Viktor a telekommunikációs áremelésekkel szemben is fellép / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

A kormányfő szerint ezért most a szintén jelentős áremeléseket bevezető banki és telekommunikációs szolgáltatók vannak soron. Mint mondta, a bankokkal később tárgyalnak, ami arra utalhat, hogy a hét elején a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Bankszövetség közötti, az árak mérsékléséről szóló megállapodást keveslik. Orbán Viktor ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a telekommunikációs szolgáltató cégek jövő július 1-ig nem emelik az áraikat, illetve akik már emelték, azok visszaállítják a január elsejei szintre, míg a legnagyobb magyar tulajdonú távközlési cég új, kedvező árú ajánlatok bevezetését is vállalta.

A miniszterelnök szerint ez egyaránt érinti a tévét, az internetet és a telefont is.

Felkészülnek a bankok, folytatjuk az árletöréseket

– zárta a videót Orbán Viktor.