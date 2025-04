Orbán Viktor hatalmas titkot árult el Hont Andrásnak Trumpról: megvan, mikorra születhet meg a magyar–amerikai megállapodás, ami mindenért kárpótol

Most már kézzelfogható közelségben van. Orbán Viktor nyíltan beszélt a vámháborúról és arról is, hogy a küszöbön álló gazdasági egyezség Amerikával elveszi ennek az élét. A magyar miniszerelnök határidőt is megjelölt, meddig jöhet léte a megállapodás.