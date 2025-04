Ferihegyi repülőtér: olyan történt, ami eddig még sosem – ez sokat elárul a jövőről

Újabb negyedéves csúcs a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – írta közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A repülőtér több, mint 4 millió utas kezelésével zárta az első negyedévet / Fotó: AFP

A tárcavezető felhívta arra a figyelmet, hogy az új rekorddal záruló 2024 után idén is folyamatosan ível felfelé a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér teljesítménye. Hozzátette: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér több, mint 4 millió utas kezelésével zárta az első negyedévet, 15,5 százalékkal túlszárnyalva a tavalyi első háromhavi eredményt. Óriási rekord a cargo-ban:

a januártól márciusig kezelt 95 ezer tonna 52,6 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában mért adat, és egyben a valaha volt legerősebb negyedéves cargo mennyiséget jelenti.

A repülőtér idén is, immár a 12. egymást követő alkalommal elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” díját, márciusban pedig az ACI „Európa legjobb repülőtere” elismerésével gazdagodott, a 15-25 millió utast kezelő légikikötők kategóriájában.

Rekordszámú utasra készül a húsvéti hétvégén a budapesti repülőtér környéki parkoló

A négynapos hosszú hétvégén az utasforgalom jelentős növekedésére lehet számítani a Liszt Ferenc Repülőtéren – figyelmeztet a légikikötő könyékén üzemelő MoPark Airport Parking. Június 15-ig felújítások is zajlanak a repülőtér környékén, így a megnövekedett forgalom miatt a szokásosnál is nagyobb tumultus ígérkezik, és a menetidő is megnő.

Új járatok indulnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről

A VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport célja a járathálózat sűrítése, mind új célállomások bevonzásával, mind pedig a meglévő úti célokra repülő légitársaságok számának bővítésével, lehetővé téve az utasoknak, hogy a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást vehessék igénybe a kiválasztott útvonalon.

Az évindítás óta a Budapest Airport hat új járat indulását jelentette be, új és meglévő úti célokra egyaránt.

Bővül az elérhető járatok száma az Egyesült Királyság és Magyarország között; októberben a Jet2.com új, East Midlandsbe és Newcastle-be közlekedő járatai elsősorban a beutazó turizmust támogatják, lehetőséget biztosítva az angol turistáknak Magyarország felfedezésére. Ezekkel együtt a Jet2.com már hat célállomásra biztosít járatot Budapest és az Egyesült Királyság között az idei télen.