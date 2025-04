SPAR: nőtt a forgalom, de a veszteség megmaradt

Tavaly 4,8 százalékos növekedés mellett 1111,6 milliárd forint forgalmat ért el a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. A cég tavaly ezt a forgalmat 662 üzlettel (ennek fele nagyjából franchise) és 446,7 ezer négyzetméter kereskedelmi felülettel érte el. A hazai piac második legnagyobb forgalmú élelmiszer-kereskedelmi lánca tavaly 27 milliárd forintot fektetett be üzlet- és hálózatfejlesztésbe – mondta el az éves eredményeket bemutató sajtótájékoztatón Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország ügyvezető igazgatója.

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A nyereségességről egyelőre nem kívánt beszélni a cégvezető, csak annyit érzékeltetett, hogy veszteséges volt a tavalyi gazdálkodás. Hogy pontosan mekkora mínusz keletkezett, az csak a pénzügyi beszámolóból fog kiderülni. Ami viszont tény, hogy a cég forgalma volumenben (eladásmennyiségben) 2 százalékkal növekedett, ami szép szám, ahhoz képest, hogy a kereskedelem 2024-ben nem teljesített túl jól, bár hozzá kell tenni, hogy tavaly az év második felében már magához tért az élelmiszer-eladás.

Tavaly a vásárlók egyébként nagyon árérzékenyek voltak, és rendkívül erős volt az akciók iránti igény, vagyis nagyon nehéz piaci környezetben kellett működnie a társaságnak.

Ez a terv az árrésstop kapcsán

Az árrésstopról szólva megjegyezte, hogy partnerként vesznek részt a kormányzati szándék teljesülése kapcsán, és igyekeztek már a szabályozás előtt is minimális árrésekkel dolgozni. Értik a kormányzati szándékot, és támogatják is az infláció megállítását, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szabályozások és az adóztatás miatt a piacon több veszteséges cég működik. Ha az árrésszabályozás májusban megszűnik, akkor az üzletmenet a szokásos mederben zajlik tovább, ha viszont tovább gördül, vagy a kormányzat kiterjeszti, le kell ülni a beszállítókkal tárgyalni (van B terv – tette hozzá az ügyvezető igazgató), és újra kell gondolni a költségszerkezetet, ami nyilvánvalóan hatással lesz az üzletmenetre, elsősorban a beruházásokra.

Heiszler Gabriella beszélt a kiskereskedelmet érintő magas adókról is. Úgy véli, a sávos, forgalomalapú adózás nemcsak a nagy, hanem a kisebb vállalkozásokat is negatívan érinti, és komoly problémát okoz (főleg likviditás területén) a piacnak.