Ünnepi nyitvatartás: a Lidl után a SPAR is döntött – így zárja be a boltjait húsvétkor

A Lidl után már a SPAR is bejelentette, hogyan tervezi az ünnepi nyitvatartását húsvétkor. Ezzel érdemes tisztában lenni, mert a jövő héten alaposan felborul a boltok működése, ugyanis három ünnepnap is esedékes.

SPAR ünnepi nyitvatartás: így zárja be a boltjait húsvétkor / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, a nagy magyarországi boltláncok közül a Lidl az ügyfélszolgálati oldalán közölte, mikor tart zárva a húsvét miatt. A jövő héten kettő, utána pedig egy ünnepnap is lesz:

április 18. péntek,

április 20. vasárnap,

április 21. hétfő.

Talán nem okoz nagy meglepetést, hogy ezeken a napokon biztosan zárva tartanak az üzletek, igaz, ahogy mindig, így most is lesznek kivételek. A Lidl azt is közölte, hogy április 19-én szombaton viszont az üzletek a szokásos szombati nyitvatartási idő szerint működnek majd, és április 22-től kezdődőden a megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat.

SPAR ünnepi nyitvatartás: így zárja be a boltjait húsvétkor

A SPAR Magyarország most részletes tájékoztatást közölt a Világgazdasággal arról, hogyan tervezik az ünnepi nyitvatartást. Először is

2025. április 17-én és/vagy 19-én a korábbi évek tapasztalati alapján, valamint a vásárlói igényeknek megfelelően egyes SPAR szupermarketek meghosszabbított nyitvatartással állnak a vásárlóik rendelkezésére.

Aztán – ahogy az várható volt – 2025. április 18-án, 20-án és 21-én áruházaik jelentős része zárva tart. Vagyis lesznek, amelyek ki fognak nyitni. Kivételt képeznek

a töltőállomásokon található OMV-SPAR express és ORLEN-DESPAR üzletek, valamint egyes SPAR partner és SPAR market áruházak, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található City SPAR szupermarket.

Ezek húsvéti nyitva tartásáról itt, aztán itt és végül itt lehet tájékozódni.