Nem csak húsvétra: egy hazai tormagyártó külföldön is terjeszkedne

A húsvét előtti időszakban hagyományosan megugrik a kereslet a reszelt torma iránt, a magyar termelés pedig évek óta meghatározó szereplő az európai piacon. Egy nyíregyházi központú vállalkozás most új üzemet indított Hajdú-Bihar vármegyében, és hosszú távon a nemzetközi terjeszkedést is célul tűzte ki. A cég ötven családnak biztosít megélhetést, termékei pedig már most eljutnak Csehországba és Nagy-Britanniába is.