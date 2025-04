Turizmus: továbbra is a külföldi vendégforgalom hajtja a növekedést, de idén több magyar nyaralhat itthon

Bár márciusban 6 százalékkal elmaradt a turisztikai vendégforgalom a tavalyi szinttől, az első negyedév így is kedvezően alakult. A turisztikai szálláshelyek bevétele folyó áron 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál, az idegenforgalom növekedésének motorját továbbra is a külföldiek adják. Az MBH Elemzési Centrumának ágazati kitekintője rámutat arra is, hogy a forint gyengülése miatt idén drágulhatnak a külföldi utazások, így elképzelhető, hogy idén több magyar fog belföldön nyaralni.