Eldőlt: ez lesz Magyarország legújabb autópályája – térkép

Még csak kedden adták át Magyarország legújabb gyorsforgalmi szakaszát, máris napirendre került egy ennél is nagyobb útépítés. Ez azért is jelenthető ki, mert Orbán Viktor beszélt arról, hol épül majd meg az új autópálya Magyarországon.

Új autópálya Magyarországon: eldőlt, itt épül / Fotó: Lázár János / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, április 15-től birtokba vehették a közlekedők az M44-es gyorsforgalmi út, az M5-ös autópályát és Szentkirályt összekötő több mint 30 kilométer hosszú új szakaszát, így már Kecskeméttől Békéscsabáig kétszer kétsávos közúti összeköttetés áll rendelkezésre. Ennek kivitelezését a Hódút Építő Kft. végezte, amelynek értéke bruttó 185,3 milliárd forint.

Az M44-es építés hosszúra, kilenc évre nyúlik vissza, egészen 2016-ig. A gyorsforgalmi út teljes, 125 kilométeres szakaszának létrehozásán összesen több mint 1500 ember dolgozott, és csaknem 543 milliárd forint hazai költségvetési forrást használtak fel hozzá.

Az első, a Tiszakürt és Kondoros közötti 61 kilométer hosszú szakasz 2019-ben, a Kondoros és Békéscsaba közötti 17,6 kilométeres szakasz egy évvel később épült meg. Az új tiszazugi Tisza-hidat is magába foglaló Lakitelek és Tiszakürt közötti 10 kilométeres út 2021-ben, 2024-ben pedig a Szentkirály és Lakitelek közötti 4,6 kilométer hosszú szakasz készült el.

Nagyívú, ugyanakkor nem szokatlan beruházásról van szó, hiszen 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt Magyarországon szorosan összefüggésben azzal, hogy a kormány elhatározta: minden megyei jogú város elérhető lesz gyorsforgalmi úton. Az elmúlt években be is kötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Salgótarjánt, Sopront és Kaposvárt, az M44-es út átadásával pedig Békéscsaba is belépet ebbe a klubba.

A fejlesztés létjogosultságát pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy az M44-es út vonzáskörzetében több mint 120 ötezer fő alatti település is található, amelyek lakói mostantól gyorsabban érhetik el úti céljaikat.

Új autópálya Magyarországon: eldőlt, itt épül

Mindez azonban már mögöttünk van, ugyanakkor már pontosan látszanak a jövő nagy útépítései Magyarországon. Először is az M44-es folytatódni fog,

méghozzá Romániáig, bekötik a magyar–román határig.

Erről részletesebben is írtunk, de a lényeg, hogy az M44-est tovább akarják építeni Sarkad és Méhkerék között az országhatárig. A tervezésre 6,5 milliárd forintot hagytak jóvá és az ígéret szerint májusban kijelölik a végső nyomvonalat is.