Új völgyhíd épül Magyarországon: ez biztos, minden más bizonytalan – itt vannak a részletek

A végleges tervek elkészítésekor sok szempontot kell majd a szakembereknek figyelembe venni, hiszen az út nem mehet keresztül Natura2000-es területen, de lakott területet sem vághat ketté az R67.

Az ismertetőben elhangzott az is, hogy a nyomvonal a jelenlegi elképzelések szerint áthaladna a Bőszénfai Szarvasfarmon is. Ezzel kapcsolatban is érkezett kérdés, hiszen korábban már elhangzottak ezzel kapcsolatos aggályok és a farm tulajdonosa, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem is abbéli véleményét fogalmazta meg, hogy azt támogatnák, ha kikerülné az út a létesítményt.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere a fórumon elmondta, örül annak, hogy senki sem meggátolni akarja az útépítést, hanem alternatív útvonalak lehetőségét vetették fel. Egyúttal arra kéri a helyettes államtitkárt és a tervezőket, hogy vázolják fel egy keleti nyomvonal tervét is, mivel ott a domborzati viszonyok alkalmasabbak, ráadásul a keleti ipari parkhoz is közelebb lehetne a gyorsforgalmi út.

M9: életjelet adott magáról a leghosszabb magyar autópálya – megerősítették, hol fut a nyomvonal két nagyváros között

Több fontos sztrádaépítés is tervben van Magyarországon. Nemrég Horváth István, Szekszárd és térségének országgyűlési képviselője, Csibi Krisztina, Bonyhád és Dombóvár térségének országgyűlési képviselője, valamint Somogy vármegyéből Gelencsér Attila, Baranyából pedig Hargitai János egyeztetett az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) az M9-es autóútról.

A találkozón megerősítették, hogy az új szakasz nyomvonalának Kaposvár és Szekszárd között kell majd húzódnia, azzal a kiegészítéssel, hogy az út mellett kerékpárút is épül.