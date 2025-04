Ünnepi nyitvatartás: most már tudjuk, mikor zárnak be a magyar boltok húsvétkor – a Lidl és a SPAR után a Tesco, a CBA, az Aldi, a Penny és az Auchan is elárulta

Az aktuális nyitvatartásukról bővebben a honlapjukon tájékozódhatnak a vásárlók.

CBA nyitvatartás húsvétkor

A CBA részéről Fodor Attila kommunikációs igazgató arról tájékoztatott, hogy az üzleteik nagypénteken és húsvét vasárnap és hétfőn zárva tartanak. A többi napon a szokásos nyitvatartási időben várják a vásárlókat.

Penny nyitvatartás húsvétkor

A Penny az alábbi menetrendet ismertette a Világgazdasággal. Így alakul országszerte a Penny üzletek nyitvatartása a húsvéti hosszú hétvégén:

Április 18-án zárva tartanak.

Április 19-én a megszokott nyitvatartási időben üzemelnek.

Április 20-án és 21-én Húsvét vasárnap és hétfőn zárva lesznek.

Április 22-től pedig a szokásos időben várják a vásárlókat.

Auchan nyitvatartás húsvétkor

Az Auchan hipermarketek, szupermarketek húsvéti nyitvatartása a következő:

2025. április 18., nagypéntek: zárva

2025. április 19., nagyszombat: megszokott szombati nyitvatartás (üzletenként eltérő)

2025. április 20., húsvét vasárnap: zárva

2025. április 21., húsvét hétfő: zárva

Csakhogy az Auchannak benzinkútjai is vannak. Az automaták már 0-24-ben nyitva lesznek továbbra is. A kabinok azonban telephelyenként eltérő nyitvatartásban fognak üzemelni, kivétel hétfő, amikor a kabinok zárva lesznek. Az automata terminálok természetesen akkor is kiszolgálják a vásárlókat.