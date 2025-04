Meglepő fordulat az üzemanyagok árálakulása terén- megérkezett a mai döntés

Ezúttal nem jöttek be a jóslatok, nem folytatódik az áreső a kutakon. Mint megírtuk, több tényező is hazai üzemanyagárak csökkentésének irányába mutatott, így reális volt azt feltételezni, hogy jelentősebb ármérséklést jelent be a MOL.

Csalódás - nem változnak az üzemanyagárak csütörtökön / Fotó: Hagymási Bence

Ugyanakkor ez elmaradt,

egyik üzemanyagfajta esetében sem változik a literenkénti ár csütörtökön.

Elképzelhető, hogy kivár a MOL, a döntést befolyásolhatta, hogy évek óta nem látott ütemben mérsékelték az üzemanyagárat az elmúlt napokban többször is.

A mai napon (2025,04,16) érvényes átlagárak:

-95-ös benzin: 585 Ft/liter

-Gázolaj: 595 Ft/liter

Valószínűsíthetően tehát a húsvéti ünnepekre marad ez az érvényes ár, bár az utóbbi időben arra is volt példa, hogy azonnali árcsökkentésről döntsenek.

Így összességében tehát azt sem lehet kizárni, hogy a hosszúhétvége alatt változtat MOL, noha ennek kisebb az esélye. Már csak azért is, mert a piacok zárva lesznek, azaz jelentős ármozgásra sincs kilátás. Miután az elkövetkező napokban valószínűleg sokan kelnek útra, fontos hangsúlyozni, hogy a kutak árképzése eltérő, de az autópályák mellett akár 50-60 forinttal is drágábban lehet tankolni.

Nem valószínű trendforduló

További csökkenésre változatlanul van esély. Ha az általános tényezőket nézzük, a vámháború bizonytalanságot kelt a piacon, de elemzők már a globális recessziót sem zárják ki, ami bizonyosan az üzemanyagfogyasztás csökkenését hozza. Emellett a Nemzetközi Energiaügynökég is nagyot vágott a fogyasztási előrejelzésén, immár napi 730 ezer hordós keresletnövekedéssel számolnak, a múlt havi 1,03 milliós prognózis után.