„Ha a nagy folyamatokat vizsgáljuk, akkor a világgazdasági növekedés lassulása és a jelentős olajkitermelés is abba az irányba mutat, hogy az olaj árában nem felfelé van a kockázat, hanem lefelé” – mondta a Világgazdaságnak Török Zoltán, Raiffeisen Bank vezetője elemzője. Az utóbbi hónapokban nagyot fordult a világ a hazai autósokkal, a január óta jelentősen csökkentek az üzemanyagárak: a benzin literje több mint 50, a gázolajé pedig 60 forinttal olcsóbb. Így a legtöbb kúton a két üzemanyatípus már 600 forint alatt is kapható. De messze még az 500-as szint, ami beégett a köztudatba a 480-as hatósági árnak is köszönhetően.

Üzemanyagárak: megkérdeztük a szakértőket, lesz-e valaha 500 forint alatt a benzin és gázolaj literje, ezt válaszolták / Fotó: Lang Róbert

Utoljára 2022 decemberében, épp az benzinárstop alatt volt Magyarországon 500 forint alatt a benzin és gázolaj literenkénti ára. Azóta sok minden történt, egy azonban nem változott, még megközelíteni se nagyon sikerült az 500 forintos lélektani határt.

Az elmúlt hetekben azonban felcsillant a remény: a hazai üzemanyagárakat meghatározó két komponens, a forint és az olaj világpiaci ára is számunkra kedvező irány mozdult el.

Az üzemanyagárak alakulásának megértéséhez látni kell, hogy a világgazdaság igazán hektikus mozgásokat ír le mostanság, ami a magyar kutakat sem hagyta érintetlenül. A jelenlegi 580-590 forintos üzemanyagárakkal utoljára tavaly szeptemberben találkozhattak a hazai autósok.

Piaci aggodalmak tornázták fel az üzemanyagárakat 2024-ben

Az üzemanyagárak tavaly év végi emelkedésében is mint minden másban, ebben is a Trump-hatás játszott közre. Az amerikai elnököt már mielőtt megválasztották volna, komoly hatást gyakorolt a piacokra. Az elnökválasztási kampánnyal egy időben a pénzpiacokon komoly zavarok keletkeztek, a befektetők ugyanis azt kezdték el árazni, hogy Trump költségvetési lazításba kezd, ami az inflációt is gerjeszteni fogja, ezért a FED hosszú ideig kivár majd a kamatcsökkentésekkel. A hatás októbertől a dollár folyamatos erősödésében mutatkozott meg, olyannyira, hogy rövid ideig Magyarországon 400 fölé is emelkedett a forinttal szemben. Ezzel párhuzamosan az energiaárak is rég nem látott hegymenetbe kapcsoltak:

a gáz ára a holland tőzsdén 56 dollárig,

az európai piacon mérvadó Brenté pedig 80 dollárig emelkedett.

Utóbbi lecsapódását láttuk a hazai benzinkutakon, amikor idén januárban a benzin 640, a gázolaj pedig 660 forintba került.